Эксперт ТК Футбол: У де Дзерби еще есть время, тем более, что в этом сезоне важность чемпионства уменьшилась

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о еврокубковом дебюте тренера " горняков " Роберто Де Дзерби. Напомним, что "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в ЛЧ со счётом 0:2.

"Для Де Дзерби этот дебют вышел "первым блином комом". Думаю что сейчас он очень серьезно озадачен и пытается понять, в чем проблема. Наверное, хорошо, что это произошло в первом туре. Надеюсь, "Шахтер" будет более злой на матчи с топ-командами.

Чтобы окончательно не уронить реноме, тренерский штаб должен что-то сделать. Будет ли это наказание для игроков, или поощрение - неизвестно. Очень сложно сказать, что придумает Де Дзерби и как он будет выходить из этой ситуации.

Сейчас многие говорят, что Де Дзерби нужно чуть ли не уволить, но я считаю, что время еще есть. Тем более, что в этом сезоне важность чемпионства немного преуменьшилась из-за того, что победа в чемпионате не дает прямую путевку в Лигу чемпионов", — считает Метревели.