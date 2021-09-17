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Эксперт ТК Футбол: У де Дзерби еще есть время, тем более, что в этом сезоне важность чемпионства уменьшилась

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Михаил Метревели оценил дебют итальянца в Лиге чемпионов

Эксперт ТК Футбол: У де Дзерби еще есть время, тем более, что в этом сезоне важность чемпионства уменьшилась

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Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о еврокубковом дебюте тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Напомним, что "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в ЛЧ со счётом 0:2.

"Для Де Дзерби этот дебют вышел "первым блином комом". Думаю что сейчас он очень серьезно озадачен и пытается понять, в чем проблема. Наверное, хорошо, что это произошло в первом туре. Надеюсь, "Шахтер" будет более злой на матчи с топ-командами.

Чтобы окончательно не уронить реноме, тренерский штаб должен что-то сделать. Будет ли это наказание для игроков, или поощрение - неизвестно. Очень сложно сказать, что придумает Де Дзерби и как он будет выходить из этой ситуации.

Сейчас многие говорят, что Де Дзерби нужно чуть ли не уволить, но я считаю, что время еще есть. Тем более, что в этом сезоне важность чемпионства немного преуменьшилась из-за того, что победа в чемпионате не дает прямую путевку в Лигу чемпионов", — считает Метревели.

Отметим, что свой следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 28 сентября против "Интера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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magnum power (БОМЖ)
17.09.2021 в 17:47
Не торопитесь. Дайте синьору Физручелле пару сезонов, чтобы понять - в чем проблема.
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football_soccer (Украина)
17.09.2021 в 17:46
дядек в костюмах ничему жизнь не учит. Они уже пол прошлого сезона выгораживали Каштру, находя все новые и новые отмазки, почему его нельзя увольнять. Теперь они лепят гения из какого-то нагеленного итальянского наркомана. Нуууу, в принципе, это их проблемы. Не хотят видеть очевидного - пускай
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0
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Lev Divanov (Medovemesto)
17.09.2021 в 17:31
Все-ж таки печалька для Всіх боліл, що Шахтар прихворів! Не везе якось! Один був імпозантний мужчина - на хвості Діда М протримася! Дівчину забрав! Другий - некрасивий! Мабудь хлопцям несподобався! Третій - аж кипить весь! І щось таке тіпу: пари - багато, а справи - мало!!! А цей ще - сбоку-припьоку, вже й скамєйку з газеткою підстелює! На всяк випадок!
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0
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Trztrqtr (Украина)
17.09.2021 в 17:28
Шахтер злее будет на матчи с Интером и Реалом? Т.е. если бы кроты обыграли молдован то на матчи с итальянцами и испанцами они бы подходили с недооценкой? Мощная логика. Шахтер недооценил потенциал Интера и Реала. - такое только эксперты болтать могут.
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+3
0
Хиденг (Днепр)
17.09.2021 в 17:23
Хто этот чув... эксперт???
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+1
0
Shilov 2020 (Кировоград )
17.09.2021 в 17:13
Сказочный идиот! Теперь я так понимаю Шахта будет сливать все матчи в чемпионате раз он не такой важный для них!
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+5
0
royalstas (Вінниця)
17.09.2021 в 17:11
Нє ну прям топ) Ну а що можна сказати коли ти сидиш на зарплатні у крото каналу?) Уже і перше місце не важливе..... Фігня що взявши перше ти в ЛЧ підеш по сітці чемпіонів а взявши друге не факт що пройдеш умовні Бенфіку чи Монако в наступному сезоні......
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+5
0


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