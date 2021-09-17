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Эксперт ТК Футбол: У де Дзерби еще есть время, тем более, что в этом сезоне важность чемпионства уменьшилась
Михаил Метревели оценил дебют итальянца в Лиге чемпионов
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Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о еврокубковом дебюте тренера "
"Для Де Дзерби этот дебют вышел "первым блином комом". Думаю что сейчас он очень серьезно озадачен и пытается понять, в чем проблема. Наверное, хорошо, что это произошло в первом туре. Надеюсь, "Шахтер" будет более злой на матчи с топ-командами.
Чтобы окончательно не уронить реноме, тренерский штаб должен что-то сделать. Будет ли это наказание для игроков, или поощрение - неизвестно. Очень сложно сказать, что придумает Де Дзерби и как он будет выходить из этой ситуации.
Сейчас многие говорят, что Де Дзерби нужно чуть ли не уволить, но я считаю, что время еще есть. Тем более, что в этом сезоне важность чемпионства немного преуменьшилась из-за того, что победа в чемпионате не дает прямую путевку в Лигу чемпионов", — считает Метревели.
Отметим, что свой следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 28 сентября против "Интера".
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