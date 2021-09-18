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Все на стадион. Шахтер втрое уменьшил цену на определенные билеты на матч против Интера
Хотят привлечь болельщиков
shakhtar.com
После неудачного старта в Лиге чемпионов против "Шерифа" (0:2) "Шахтер" во втором туре турнира будет противостоять миланскому "Интеру". "Горняки" примут соперника на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Продажа билетов на этот матч начался еще 6 сентября. Цена стартовала от 150 гривен.
Сегодня клуб объявил, что 18 и 19 сентября билеты в сектора 11,13 и 15 можно будет купить в три раза дешевле: вместо 150 грн стоимость будет равна 50 гривнам. Покупку можно оформить на официальном сайте "горняков".
Напомним, что "Шахтер" и "Интер" встретятся 28 сентября в 19:45.
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