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Все на стадион. Шахтер втрое уменьшил цену на определенные билеты на матч против Интера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хотят привлечь болельщиков

Все на стадион. Шахтер втрое уменьшил цену на определенные билеты на матч против Интера

shakhtar.com

Новина українською

После неудачного старта в Лиге чемпионов против "Шерифа" (0:2) "Шахтер" во втором туре турнира будет противостоять миланскому "Интеру". "Горняки" примут соперника на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Продажа билетов на этот матч начался еще 6 сентября. Цена стартовала от 150 гривен.

Сегодня клуб объявил, что 18 и 19 сентября билеты в сектора 11,13 и 15 можно будет купить в три раза дешевле: вместо 150 грн стоимость будет равна 50 гривнам. Покупку можно оформить на официальном сайте "горняков".

Напомним, что "Шахтер" и "Интер" встретятся 28 сентября в 19:45.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (6)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 11:29
Хай доплачують 200 грн. Тоді і я підходу для заповнення НСК. Повболівати за Інтер
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Даунбацкий обизянник (Киев)
18.09.2021 в 11:13
Даа, давайте больше свидетелей предстоящего позора))))
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2021 в 10:48
...тааак!... Пошла боьба за болельщика на стадио. Очень похвально для нас. Кто меньше,кто бесплатно? Динамо с Шахтером сыграют в "покер" на трибунах....
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0
Caballero (Dream country)
18.09.2021 в 10:41
Гы-гы-гы-ы-ы-ы... Опущенные Тирасполем вспомнили о болелах.
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
18.09.2021 в 10:58
Они и не забывали
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 11:30
Вони для Ахметова як тупий електорат.
0
0


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