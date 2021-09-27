Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко не попал в заявку Сити на матч с ПСЖ
В Париж украинец не летит
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок "
Украинца нет в списке игроков "горожан", которые отправились на матч.
Ранее сообщалось, что Зинченко получил болезненный ушиб, из-за которого футболист не попал в заявку на матч с "Челси".
Тем не менее, Александр остается в списке игроков сборной Украины на октябрьские матчи.
Напомним, что матч "ПСЖ" – "Манчестер Сити" состоится 28 сентября и начнется в 22.00.
Популярное сейчас
- Цыганык: В перерыве матча за Суперкубок Сидорчук едва не подрался с Пятовым
- Без Буяльского. Луческу взял на матч с Баварией 24 исполнителя
- Промоутер озвучил дату реванша Усика и Джошуа
- Ибрагимович: Когда я вернулся в Милан, спросил в раздевалке: Кто сыграл хоть один матч в Лиге чемпионов? Только двое подняли руки
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Украинские Вернидуб шокировал Шахтёр, битва Ливерпуля и Милана, награда Реброва. Главные новости за 15 сентября
- 07:04 Украинские Заявление Маркевича, поражение Шахтера, золото Бразилии. Главные новости за 7 августа
- 13:31 Украинские Зинченко: Ближе к концу игры понемногу подступили слезы, потому что я и мечтать не мог о том, что окажусь в финале ЛЧ