Зинченко не попал в заявку Сити на матч с ПСЖ

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко не сыграет в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Украинца нет в списке игроков "горожан", которые отправились на матч.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил болезненный ушиб, из-за которого футболист не попал в заявку на матч с "Челси".

Тем не менее, Александр остается в списке игроков сборной Украины на октябрьские матчи.

Напомним, что матч "ПСЖ" – "Манчестер Сити" состоится 28 сентября и начнется в 22.00.