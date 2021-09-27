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Зинченко не попал в заявку Сити на матч с ПСЖ

Лига Чемпионов
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В Париж украинец не летит

Зинченко не попал в заявку Сити на матч с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сыграет в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Украинца нет в списке игроков "горожан", которые отправились на матч.

Ранее сообщалось, что Зинченко получил болезненный ушиб, из-за которого футболист не попал в заявку на матч с "Челси".

Тем не менее, Александр остается в списке игроков сборной Украины на октябрьские матчи.

Напомним, что матч "ПСЖ" – "Манчестер Сити" состоится 28 сентября и начнется в 22.00.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Манчестер Сити

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