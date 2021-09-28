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Сергей Ковалец: Ничья с Интером будет неплохим вариантом для Шахтера
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shakhtar.com
Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 2-го тура
"На мой взгляд, если все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет неплохим вариантом для "Шахтера". Кстати, важно, что после сенсационного поражения от "Шерифа" в групповом турнире Лиги чемпионов, "горняки" уверенно победили "Динамо" в Суперкубке Украины, что прибавило им уверенности в своих силах. Ведь до этого им было непросто справиться с потоком критики.
Если уже зашел разговор о поединке с "Динамо", то "горняки" приятно удивили заряженностью на борьбу буквально за каждый мяч, хотя раньше именно этим отличались киевляне в противостояниях с донетчанами. И если завтра подопечные Роберто Де Дзерби будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, целенаправленностью в матче с "Интером", то их шансы добиться положительного результата возрастут. Хотя нужно быть реалистами: поединки на внутренней арене не идут ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. Здесь свои законы. Но с другой стороны, "Шахтер" уже неоднократно доказывал, что умеет находить выход из тяжелого положения", - сказал Ковалец.
Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" пройдет во вторник 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.
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