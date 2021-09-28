  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сергей Ковалец: Ничья с Интером будет неплохим вариантом для Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Ковалец: Ничья с Интером будет неплохим вариантом для Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок уже сегодня

Сергей Ковалец: Ничья с Интером будет неплохим вариантом для Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" примет "Интер".

"На мой взгляд, если все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет неплохим вариантом для "Шахтера". Кстати, важно, что после сенсационного поражения от "Шерифа" в групповом турнире Лиги чемпионов, "горняки" уверенно победили "Динамо" в Суперкубке Украины, что прибавило им уверенности в своих силах. Ведь до этого им было непросто справиться с потоком критики.

Если уже зашел разговор о поединке с "Динамо", то "горняки" приятно удивили заряженностью на борьбу буквально за каждый мяч, хотя раньше именно этим отличались киевляне в противостояниях с донетчанами. И если завтра подопечные Роберто Де Дзерби будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, целенаправленностью в матче с "Интером", то их шансы добиться положительного результата возрастут. Хотя нужно быть реалистами: поединки на внутренней арене не идут ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. Здесь свои законы. Но с другой стороны, "Шахтер" уже неоднократно доказывал, что умеет находить выход из тяжелого положения", - сказал Ковалец.

Напомним, что матч "Шахтер" — "Интер" пройдет во вторник 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ковалец Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
28.09.2021 в 01:38
Ответить
0
0
avatar
Ekaterina95
28.09.2021 в 01:37
Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Пиши в приват -->>> me.sv/id374077
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...