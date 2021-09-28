Сергей Ковалец: Ничья с Интером будет неплохим вариантом для Шахтера

Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов , в котором "Шахтер" примет "Интер".

"На мой взгляд, если все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет неплохим вариантом для "Шахтера". Кстати, важно, что после сенсационного поражения от "Шерифа" в групповом турнире Лиги чемпионов, "горняки" уверенно победили "Динамо" в Суперкубке Украины, что прибавило им уверенности в своих силах. Ведь до этого им было непросто справиться с потоком критики.

Если уже зашел разговор о поединке с "Динамо", то "горняки" приятно удивили заряженностью на борьбу буквально за каждый мяч, хотя раньше именно этим отличались киевляне в противостояниях с донетчанами. И если завтра подопечные Роберто Де Дзерби будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, целенаправленностью в матче с "Интером", то их шансы добиться положительного результата возрастут. Хотя нужно быть реалистами: поединки на внутренней арене не идут ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. Здесь свои законы. Но с другой стороны, "Шахтер" уже неоднократно доказывал, что умеет находить выход из тяжелого положения", - сказал Ковалец.