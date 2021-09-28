Эмери: Не думаю, что умное руководство клуба изменит своё отношение к Сульшеру

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери оценил работу Уле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед" и поделился ожиданиями от встречи с манкунианцами во 2-м туре Лиги чемпионов.

"Работу Сульшера одобряют, его уважают в клубе. В прошлом сезоне он вывел команду в Лигу чемпионов и добрался до финала Лиги Европы. В этом году у него много испытаний. У него действительно было несколько негативных результатов, но не думаю, что умное руководство клуба изменит своё отношение к нему.

Я не боюсь "Манчестер Юнайтед". Мы уважаем соперника. Если теряешь уважение, можешь проиграть. "Манчестер Юнайтед" будет явным фаворитом. Они были фаворитами и в финале Лиги Европы. После того матча в их состав влились Санчо, Варан и Роналду, они стали ещё сильнее. Это будет прекрасный матч", — цитирует Эмери Manchester Evening News.

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал" состоится завтра, 29 сентября.