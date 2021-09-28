Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симоне Индзаги: Немного странный матч в том плане, что не было забитых голов
Итоги матча от главного тренера Интера
inter.it
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции подвел итог
— Сегодня был немножко странный матч в том плане, что не было забитых голов. Хотя было создано очень много опасных моментов, особенно с нашей стороны.
Но я хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда "Шахтера" выглядела очень здорово. Я вижу, что эта команда хорошо натренирована итальянским специалистом Роберто Де Дзерби.
— У вас пока только одно очко, как и у "Шахтера". Очень сбалансированные команды в этой группе?
— Пожалуй соглашусь с вами. Команды в группе достаточно сбалансированы. Равная группа. Но очень важны будут следующие туры — наше двойное противостояние с "Шерифом" и двойное противостояние "Шахтера" с "Реалом".
Только после этих матчей можно будет уже как-то прогнозировать нашу ситуацию в ноябрьской игре с "Шахтером".
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли
- Шахтер – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Шахтёр проигрывает Интеру в матче Юношеской лиги УЕФА
- Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО