Симоне Индзаги: Немного странный матч в том плане, что не было забитых голов

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтером" (0:0) .

— Сегодня был немножко странный матч в том плане, что не было забитых голов. Хотя было создано очень много опасных моментов, особенно с нашей стороны.

Но я хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда "Шахтера" выглядела очень здорово. Я вижу, что эта команда хорошо натренирована итальянским специалистом Роберто Де Дзерби.

— У вас пока только одно очко, как и у "Шахтера". Очень сбалансированные команды в этой группе?

— Пожалуй соглашусь с вами. Команды в группе достаточно сбалансированы. Равная группа. Но очень важны будут следующие туры — наше двойное противостояние с "Шерифом" и двойное противостояние "Шахтера" с "Реалом".

Только после этих матчей можно будет уже как-то прогнозировать нашу ситуацию в ноябрьской игре с "Шахтером".