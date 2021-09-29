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Месси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСЖ - Манчестер Сити ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Месси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лионель Месси перебрался в ПСЖ с надеждами завоевать трофей Лиги чемпионов. Возникали сомнения, но теперь понятно, за счет чего команда может прийти к цели. Центральный матч игрового дня закончился уверенной по показателям на табло победой парижан. Один из голов шикарным ударом забил Лионель Месси. Может, теперь пойдет легко?

Зинченко за "МанСити" не играл из-за травмы. Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Квартет A, второй тур
28 сентября. Париж, Парк де Пренс
"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Гейе (8), Месси (74)

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В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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