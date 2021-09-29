Месси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лионель Месси перебрался в ПСЖ с надеждами завоевать трофей Лиги чемпионов. Возникали сомнения, но теперь понятно, за счет чего команда может прийти к цели. Центральный матч игрового дня закончился уверенной по показателям на табло победой парижан. Один из голов шикарным ударом забил Лионель Месси. Может, теперь пойдет легко?

Зинченко за "МанСити" не играл из-за травмы. Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Квартет A, второй тур

28 сентября. Париж, Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Гейе (8), Месси (74)