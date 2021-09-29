Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов
ПСЖ - Манчестер Сити ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси перебрался в ПСЖ с надеждами завоевать трофей Лиги чемпионов. Возникали сомнения, но теперь понятно, за счет чего команда может прийти к цели. Центральный матч игрового дня закончился уверенной по показателям на табло победой парижан. Один из голов шикарным ударом забил Лионель Месси. Может, теперь пойдет легко?
Зинченко за "МанСити" не играл из-за травмы. Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Квартет A, второй тур
28 сентября. Париж, Парк де Пренс
"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Гейе (8), Месси (74)
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли
- Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола
- Шахтер – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Вернидуб продолжает удивлять. Шериф открыл счет в матче с Реалом - ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО