Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет A, второй тур

28 сентября. Париж, Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Гейе (8), Месси (74)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Верратти (Вейналдум, 78), Эррера, Гейе (Данилу, 90) – Месси, Мбаппе, Неймар

"Ман Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брeйне – Марез, Стерлинг (Жезус, 78), Грилиш (Фоден, 68)

Предупреждения: Верратти (77) – Канселу (24), Де Брюйне (39)

Перед матчем "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" было три основных мотива. Первый, само собой, касался денег. Оба клуба влили миллиарды в свои составы, и скорее всего, мы стали свидетелями самого дорого матча в истории футбола. Те, кто обитает в мире идей и кому нет дела до чужих денег, были пленены мыслями о дуэли Гвардиолы против Месси. Остальных волновал чисто тактический вопрос – пойдёт ли Почеттино на тактический суицид, и рискнёт ли выпустить всех своих суперзвёзд.

Почеттино решился. Месси, Мбаппе и Неймар вышли вместе, возложил двойную ответственность на Эрреру и Гейе – им приходилось пахать за всех. Собственно, это решение и определило весь сценарий матча. Атака Парижа просто не добегала назад, и остальная команда защищалась всемером против всего "Манчестер Сити". Звучит как идеальная история для Гвардиолы – надо просто запереть соперника у их ворот и пользоваться своей бесконечной россыпью полузащитников на поле. Но у его команды не получилось.

Париж повёл в счёте уже в дебюте. Канселу и Ляпорт не разобрались, кто должен встречать Мбаппе, тот влетел в штрафную, прострелил вдоль ворот, и нашёл Гейе, который вогнал мяч в дальную девятку. Одна ошибка, и получай 1:0.

"Манчестер Сити" быстро забрал мяч в себе и вскоре мог сравнивать. Но вот что случается, когда в команде нет форвардов. Де Брюйне придумал шикарную передачу на Стерлинга шведой, тот проверил перекладину ударом головой, а на добивании Силва снова пробил в каркас с полуметра. Феноменальный промах. "Сити" много тусовался у порога штрафной, но внутрь заходил редко – Париж действительно здорово насыщал владения Доннаруммы. Чемпион Европы, к слову, только сегодня отметил дебют в Лиге Чемпионов. На 40-й минуте игра должна была заканчиваться – Де Брюйне прямой ногой въехал в лучшего игрока матча Гейе (и дело не в голе) и должен был уходить с поля, но судья Карлос Дель Серро откровенно пощадил бельгийца.

После перерыва мало что изменилось. "Манчестер Сити" имел кучу полумоментов, но все удары из добротных позиций наносились с постоянным сопротивлением или банально блокировались. Один лишь Марез 7 раз пробивал по воротам Доннаруммы, но реально голевой эпизод у него был уже при счёте 2:0. А всё потому, что Лионель Месси решил напомнить о себе.

Месси один раз за игру вышел из тени и напомнил о своей гениальности. На 74-й минуте ПСЖ удрал в редкую контратаку, Месси сместился в центр, обыгрался в одно касание с Мбаппе (сколько таких голов с участием Суареса/Иньесты сразу приходят на ум), и убийственно пробил в самый угол ворот Эдерсона. Дебютный гол за новый клуб, в таком матче и в столь ответственный момент – Лео всё ещё на связи.

Сегодня "новые галактикос" взяли верх над образцово командным футболом Пепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" выглядел солиднее и явно мог доставить больше проблем сопернику, что мы наверняка увидим в ответной встрече. Им откровенно не хватало конкретики в завершающей стадии. А пока констатируем – Почеттино сдал первый большой экзамен в Лиге Чемпионов, угодив при этом всем звёздам. Но на длинной дистанции защита в семь человек и окопы у своей штрафной не протянут – это точно.