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ПСЖ – Ман Сити 2:0. Месси огорчает Гвардиолу в самом дорогом матче в истории

Лига Чемпионов
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(4 голосов)

Лео прорвало в самый ответственный момент

ПСЖ – Ман Сити 2:0. Месси огорчает Гвардиолу в самом дорогом матче в истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет A, второй тур

28 сентября. Париж, Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Гейе (8), Месси (74)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Верратти (Вейналдум, 78), Эррера, Гейе (Данилу, 90) – Месси, Мбаппе, Неймар

"Ман Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брeйне – Марез, Стерлинг (Жезус, 78), Грилиш (Фоден, 68)

Предупреждения: Верратти (77) – Канселу (24), Де Брюйне (39)

Перед матчем "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" было три основных мотива. Первый, само собой, касался денег. Оба клуба влили миллиарды в свои составы, и скорее всего, мы стали свидетелями самого дорого матча в истории футбола. Те, кто обитает в мире идей и кому нет дела до чужих денег, были пленены мыслями о дуэли Гвардиолы против Месси. Остальных волновал чисто тактический вопрос – пойдёт ли Почеттино на тактический суицид, и рискнёт ли выпустить всех своих суперзвёзд.

Почеттино решился. Месси, Мбаппе и Неймар вышли вместе, возложил двойную ответственность на Эрреру и Гейе – им приходилось пахать за всех. Собственно, это решение и определило весь сценарий матча. Атака Парижа просто не добегала назад, и остальная команда защищалась всемером против всего "Манчестер Сити". Звучит как идеальная история для Гвардиолы – надо просто запереть соперника у их ворот и пользоваться своей бесконечной россыпью полузащитников на поле. Но у его команды не получилось.

Париж повёл в счёте уже в дебюте. Канселу и Ляпорт не разобрались, кто должен встречать Мбаппе, тот влетел в штрафную, прострелил вдоль ворот, и нашёл Гейе, который вогнал мяч в дальную девятку. Одна ошибка, и получай 1:0.

"Манчестер Сити" быстро забрал мяч в себе и вскоре мог сравнивать. Но вот что случается, когда в команде нет форвардов. Де Брюйне придумал шикарную передачу на Стерлинга шведой, тот проверил перекладину ударом головой, а на добивании Силва снова пробил в каркас с полуметра. Феноменальный промах. "Сити" много тусовался у порога штрафной, но внутрь заходил редко – Париж действительно здорово насыщал владения Доннаруммы. Чемпион Европы, к слову, только сегодня отметил дебют в Лиге Чемпионов. На 40-й минуте игра должна была заканчиваться – Де Брюйне прямой ногой въехал в лучшего игрока матча Гейе (и дело не в голе) и должен был уходить с поля, но судья Карлос Дель Серро откровенно пощадил бельгийца.

После перерыва мало что изменилось. "Манчестер Сити" имел кучу полумоментов, но все удары из добротных позиций наносились с постоянным сопротивлением или банально блокировались. Один лишь Марез 7 раз пробивал по воротам Доннаруммы, но реально голевой эпизод у него был уже при счёте 2:0. А всё потому, что Лионель Месси решил напомнить о себе.

Месси один раз за игру вышел из тени и напомнил о своей гениальности. На 74-й минуте ПСЖ удрал в редкую контратаку, Месси сместился в центр, обыгрался в одно касание с Мбаппе (сколько таких голов с участием Суареса/Иньесты сразу приходят на ум), и убийственно пробил в самый угол ворот Эдерсона. Дебютный гол за новый клуб, в таком матче и в столь ответственный момент – Лео всё ещё на связи.

Сегодня "новые галактикос" взяли верх над образцово командным футболом Пепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" выглядел солиднее и явно мог доставить больше проблем сопернику, что мы наверняка увидим в ответной встрече. Им откровенно не хватало конкретики в завершающей стадии. А пока констатируем – Почеттино сдал первый большой экзамен в Лиге Чемпионов, угодив при этом всем звёздам. Но на длинной дистанции защита в семь человек и окопы у своей штрафной не протянут – это точно.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (10)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 00:35
Париж с победой, Месси с почином!!!
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0
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Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 00:10
Перифразуючи відому фразу... "Париж вартий Мессі!" Той випадок, коли і гості не повинні програвати та і господарі перемогу заслужили. Тризуб МНМ працює зі збоями... Мбаппе відчуваючи мегамайстрів поряд, то розігрував з ними чудові комбінації, то перся сам все вирішити. Неймару виглядало кортіло довести, що і на фоні Ліонеля він король ПСЖ Поки грало тріо джазменів двоє витворяли віртуозні програши, які часом були ніякими... тобто закінчувались пшиком Самий солідний намагався, щоб композицію звучала класно. Класним вийшов лише рахунок! Над командною грою потрібно ще працювати!
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+2
0
unnamed (Cape May)
29.09.2021 в 00:10
Одна сборная самых дорогих футболистов переиграла другую сборную самых дорогих футболистов. Но там все-таки не ясно, кто именно сейчас дороже. В общем - современный европейский футбол скатился в «у кого бабла больше”. Но чудеса случаются. Шериф хлопнул фраеров в Мадриде и набрал шесть из шести.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 00:13
Та КК як минулого року на клуби зі східної Європи налаштовуватися ОБЛОМ А тут їх два... і один треба громити Трошки напружує, що це виглядає не Шериф
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 00:20
Это еще посмотрим до какой стадии ЛЧ эти самые дорогие сборные в итоге дойдут
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0
0
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Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 00:25
Із групи далі вийдуть... А далі, як жереб складеться та в якому стані буде перебувати команди під час стикових матчів...
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.09.2021 в 23:57
Я так розумію в багатьох вболівальників стався когнітивний дисонанс в цьому протистоянні ))) З одної сторони грала команда, на чолі якої Гвардіола- той ще "улюбленець", а з іншої команда, в якій грає Мессі- ще більший подразник! Ото дилема була кого більше ненавидіти, і за кого вболівати...)))
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
28.09.2021 в 23:59
За футбол Я Один з таких...
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+1
0
Joyce (Donetsk)
29.09.2021 в 00:40
По сути так оно и есть :))
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0
0
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 23:57
Льоня пристреливается потихоньку. С плейй офф должны идеально сыграться друг с другом...
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