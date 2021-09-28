Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Ман Сити 2:0. Месси огорчает Гвардиолу в самом дорогом матче в истории
Лео прорвало в самый ответственный момент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, групповой этап
Квартет A, второй тур
28 сентября. Париж, Парк де Пренс
"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Гейе (8), Месси (74)
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Верратти (Вейналдум, 78), Эррера, Гейе (Данилу, 90) – Месси, Мбаппе, Неймар
"Ман Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Силва, Родри, де Брeйне – Марез, Стерлинг (Жезус, 78), Грилиш (Фоден, 68)
Предупреждения: Верратти (77) – Канселу (24), Де Брюйне (39)
Перед матчем "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" было три основных мотива. Первый, само собой, касался денег. Оба клуба влили миллиарды в свои составы, и скорее всего, мы стали свидетелями самого дорого матча в истории футбола. Те, кто обитает в мире идей и кому нет дела до чужих денег, были пленены мыслями о дуэли Гвардиолы против Месси. Остальных волновал чисто тактический вопрос – пойдёт ли Почеттино на тактический суицид, и рискнёт ли выпустить всех своих суперзвёзд.
Почеттино решился. Месси, Мбаппе и Неймар вышли вместе, возложил двойную ответственность на Эрреру и Гейе – им приходилось пахать за всех. Собственно, это решение и определило весь сценарий матча. Атака Парижа просто не добегала назад, и остальная команда защищалась всемером против всего "Манчестер Сити". Звучит как идеальная история для Гвардиолы – надо просто запереть соперника у их ворот и пользоваться своей бесконечной россыпью полузащитников на поле. Но у его команды не получилось.
Париж повёл в счёте уже в дебюте. Канселу и Ляпорт не разобрались, кто должен встречать Мбаппе, тот влетел в штрафную, прострелил вдоль ворот, и нашёл Гейе, который вогнал мяч в дальную девятку. Одна ошибка, и получай 1:0.
"Манчестер Сити" быстро забрал мяч в себе и вскоре мог сравнивать. Но вот что случается, когда в команде нет форвардов. Де Брюйне придумал шикарную передачу на Стерлинга шведой, тот проверил перекладину ударом головой, а на добивании Силва снова пробил в каркас с полуметра. Феноменальный промах. "Сити" много тусовался у порога штрафной, но внутрь заходил редко – Париж действительно здорово насыщал владения Доннаруммы. Чемпион Европы, к слову, только сегодня отметил дебют в Лиге Чемпионов. На 40-й минуте игра должна была заканчиваться – Де Брюйне прямой ногой въехал в лучшего игрока матча Гейе (и дело не в голе) и должен был уходить с поля, но судья Карлос Дель Серро откровенно пощадил бельгийца.
После перерыва мало что изменилось. "Манчестер Сити" имел кучу полумоментов, но все удары из добротных позиций наносились с постоянным сопротивлением или банально блокировались. Один лишь Марез 7 раз пробивал по воротам Доннаруммы, но реально голевой эпизод у него был уже при счёте 2:0. А всё потому, что Лионель Месси решил напомнить о себе.
Месси один раз за игру вышел из тени и напомнил о своей гениальности. На 74-й минуте ПСЖ удрал в редкую контратаку, Месси сместился в центр, обыгрался в одно касание с Мбаппе (сколько таких голов с участием Суареса/Иньесты сразу приходят на ум), и убийственно пробил в самый угол ворот Эдерсона. Дебютный гол за новый клуб, в таком матче и в столь ответственный момент – Лео всё ещё на связи.
Сегодня "новые галактикос" взяли верх над образцово командным футболом Пепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" выглядел солиднее и явно мог доставить больше проблем сопернику, что мы наверняка увидим в ответной встрече. Им откровенно не хватало конкретики в завершающей стадии. А пока констатируем – Почеттино сдал первый большой экзамен в Лиге Чемпионов, угодив при этом всем звёздам. Но на длинной дистанции защита в семь человек и окопы у своей штрафной не протянут – это точно.
Популярное сейчас
- Траоре получил травму в самом начале матча с Интером
- "Джошуа потерял свою репутацию". Что пишут британские СМИ о триумфе Усика в Лондоне?
- Официально стало известно, попали ли Рамос и Месси в заявку на поединок с Манчестер Сити
- Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 23:03 Прогнозы на футбол Реванш за полуфинал? ПСЖ – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги Чемпионов на 28.09.21
- 19:40 Зарубежные Почеттино: Месси – лучший игрок мира. Но он такой же человек как и мы, ему нужно адаптироваться в клубе
- 18:38 Зарубежные Гвардиола о Месси, Мбаппе и Неймаре: Я не знаю как их остановить. Сити будет сложно