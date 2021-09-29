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Традиции избиения. Порту - Ливерпуль 1:5. Обзор матча и видео голов
Порту - Ливерпуль ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре "Порту" сдержал "Атлетико", но с "Ливерпулем" тягаться "драконы" не смогли. Это уже традиция – избиение португальского гранда мерсисайдцами. Характер этого противостояния очень односторонний: ранее "Ливерпуль" переигрывал "Порту" и 4:1, и 5:0 ... И вот еще один разгром.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.
Лига чемпионов, второй тур, группа B. Порту, “Драгау”
“Порту” – “Ливерпуль” 1:5
Голы: Тареми 75 – Салах 18, Мане 45, Салах 60, Фирмино 77, Фирмино 83
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