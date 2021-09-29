Все наполовину довольны. Что писали в Италии после матча Шахтёр - Интер

Итальянская пресса, в целом, прохладно отнеслась к результату матча своей команды на "Олимпийском". Всё же ничейный результат - далеко не то, что хотели видеть и рассчитывали на большее. Однако признают, что по игре их команда на большее не особо наиграла.

"Очень горькая ночь, - пишет региональное миланское издание FIRSTonline. - "Милан" проиграл домашний матч Лиги чемпионов из-за несуществующего пенальти на 90+7 минуте, а "Интер", как и год назад, был остановлен донецким "Шахтёром". Второй тур подряд Европа скупа на комплименты миланским клубам".

"Это была очень сложная игра для "нерадзурри", которым не удавалось контролировать игру, а вместо этого приходилось биться с отличным дриблингом и техничной командой де Дзерби, набравшей темп, - пишет Corriere Dello Sport, который в одном из своих материалов назвал нашего голкипера "Супер Пятовым". - "Интер", несмотря на слабую игру, сумел создать несколько моментов. В захватывающем финале дончане отчаянно пытались выйти из тупика, но гости без особого труда контролировали атакующий напор хозяев и сами создали два момента.

Уход с поля Траоре не изменил игру "Шахтёра" с его высоким прессингом и быстрой игрой в линии атаки между действительно квалифицированными футболистами с технической точки зрения. "Интеру" никак не удавалось увеличить скорость игры из-за навязанного соперником ритма прессинга. В обороне хозяева слаженно страховали друг друга, оставляя очень мало пространства сопернику. С течением игры команда де Дзерби всё больше набирала обороты и контролировала игру. Подходящую возможность забить миланцы нашли на 87 минуте, однако хозяев спас Пятов, как и тут же после углового. "Интер" берёт важный балл в Киеве. Теперь против "Шерифа" нужны три очка, чтобы продолжить борьбу за 1/8 финала Лиги чемпионов".

"Это был третий подряд матч, в котором "Интер" не смог забить в ворота украинской команды, - напоминает Лука Тайделли из Gazzetta Dello Sport, намекая на две игры в предыдущей Лиге чемпионов между этими же командами, которые завершились с тем же счётом 0:0. - Третья подряд ничья 0:0, но ознаменованная явным шагом назад для "нерадзурри" с точки зрения качества игры. Двух подвигов Пятова в конце матча недостаточно, чтобы добавить поединку красок. До этого, по сути, Шриньяр удерживал команду на плаву после не реализованных моментов со стороны Бареллы и Джеко. И всё же "Интер" не убедил. Словно после всплесков, подвигов и ошибок в поединке с "Аталантой" банда Индзаги вышла на эту встречу под действием успокоительных. Брозович и его партнёры мало что создавали, казались слабыми, не создавали амплитуды, не имея возможности прорваться даже по центру.

"Шахтёр" увеличил обороты после перерыва, к чему "Интеру" было тяжело адаптироваться. Дюмфрису и Димарко не справлялись с агрессивными крайними защитниками соперника. Индзаги необъяснимым образом не вносил корректив в игру [имеется в виду изменений в структуре игры, а не замен], пока не прозвучал финальный свисток, и "Интер", похоже, ничьей был доволен. В последние минуты гости создают больше, чем за всё предыдущее время. Но Пятов ставит себя выше Корреа и де Врея".

"Интер" экономил силы и попытался выиграть, когда уже было поздно. Это была не самая лучшая еврокубковая игра, в том числе из-за травмы Траоре, которая надолго выбила его из строя, - делится своим мнением Марио Скончерти из Corriere della Sera. - "Шахтёр" играл лучше, но был слишком легковесен. "Интер" пытался добиться своего в конце игры, но обнаружил, что уже не молодой Пятов своё дело знает. Мы ожидали большего после двух игр, а не одного очка и нуля забитых. Темп игры не был похож на нового главного героя. В исполнении команды Индзаги это был просто старый профессионал. Результат отдаляет "Интер" от плей-офф Лиги чемпионов, но не забирает шансы. Теперь нужно понять, кто такой этот "Шериф", который катком проехался по Мадриду. Это невероятная, но реальность. Если это действительно настолько серьёзный соперник, прохождение квалификации окажется под большим вопросом".

В ещё одном материале от Corriere della Sera Гвидо де Каролис утверждает, что "Интер" в Лиге чемпионов - это команда противоречий: "Команда увозит из Киева один балл, а могла и проиграть. Ситуация в группе оставляет открытыми двери в плей-офф для всех участников, но третий подряд матч на 0:0 против украинцев - копия двух игр предыдущего сезона - оставляет странное чувство беспокойства.

У команды Индзаги было четыре голевых момента в не блестящем матче, в котором она часто уступала по игре сопернику без нападающего. В Серии А "Интер" - голевая машина и лучшая атака. В Лиге чемпионов - они ещё не забивали. Спешка, тревога, отсутствие хладнокровия не помогают добиваться результатов.

Де Дзерби скопировал в "Шахтёр" свою красивую модель из "Сассуоло". "Интер" какое-то время наблюдал и терпел. Но через какой-то промежуток времени "нерадзурри" стали терять контроль, "горняки" стали играть шире, но был у них один важный недостаток - реализация. Индзаги остался наполовину доволен: "Это самый странный и удивительный результат. В не блестящий вечер мы создали больше, но наткнулись на отличного вратаря". И дело не только в этом. "Интер" изо всех сил пытался что-то создать, но больше надеялся на импровизацию, чем стратегию. Де Дзерби отнёсся к результату с высоко поднятой головой: "Благодаря нам "Интер" был другим, мы провели отличный матч". Все остались наполовину довольны. А о борьбе за выход из группы поговорим позже".

Большинство итальянских СМИ сходятся на том, что Шкриньяр стал лучшим игроком в составе миланской команды. Именно благодаря ему "Интер" смог не пропустить и увезти из Киева хотя бы один балл. "Удивительно, что в 2019-м Антонио Конте собирался продать его в Англию", - напоминают в Il Messaggero.

В Tuttosport каким-то образом подсчитали, в какую цену обошлись "Интеру" ранние вылеты из еврокубков ещё по итогам групповых этапов: "За последние три сезона вылет команды из Лиги чемпионов привело к потере клубом 60 миллионов евро. Спаллетти и Конте не ставили перед собой цель пройти в плей-офф еврокубка, в то же время, Симоне Индзаги сразу же подчеркнул, что нужно пройти как можно дальше во благо команды и казны клуба. Изменились приоритеты после коронакризиса и проблем с бизнесом в компании Suning, которая владеет "Интером". По неподтверждённым слухам, клуб рассматривает покупателей для продажи хотя бы миноритарных акций".

"Проход группового этапа остаётся посильной задачей, учитывая, что "Интеру" в следующем туре принимать дома молдован, а де Дзерби ожидает поединок с Карло Анчелотти. Однако возникает ощущение, что команда не сможет сделать скачок в еврокубке через этот барьер", - делится своими мыслями Федерико Бертоне из FIRSTonline.

"Обе команды могут утешать себя прогрессом, ведь набрали первые очки на нынешнем групповом этапе. "Шахтёр" даже с одним набранным баллом последний из-за худшей разницы мячей по сравнению с "Интером". У "нерадзурри" впереди две спаренных встречи с "Шерифом", которые будут иметь фундаментальное значение для определения дальнейших перспектив", - отмечают авторы Metronews.