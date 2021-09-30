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Шахтер начал продажу билетов на матч с Реалом в Киеве

Лига Чемпионов
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Реализация билетов пройдет в два этапа

Шахтер начал продажу билетов на матч с Реалом в Киеве

Новина українською

Стартовала продажа билетов на домашний матч "Шахтера" в групповом этапе Лиге чемпионов против мадридского "Реала". Игра пройдет 19 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

Реализация билетов пройдет в два этапа.

1-й этап (30 сентября – 1 октября). Купить билеты на игру с "Реалом" могут владельцы абонементов сезона-2021/22. Для них действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки). Для всех желающих продажа абонементов на 8 матчей еще доступна в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении и специальную скидку – 10% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

2-й этап (со 2 октября). Свободная продажа на матч "Шахтер" – "Реал".

Стартовая стоимость билетов

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен
SkyUp Club: 900 гривен
The Club (снек-меню): 2 000/2 500 гривен
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен
Sky Box: 15 000–17 000 гривен

Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Реал" можно:

- онлайн на shakhtar.com;
- на сайтах-партнерах клуба;
- в кассах НСК "Олимпийский".

Отмечается, что в день игры стоимость будет выше, так как действует система динамических цен.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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