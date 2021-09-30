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WhoScored: Определен лучший и худший игрок матча Бавария - Динамо

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(1 голосов)

Авторитетный портал оценил игру участников встречи

WhoScored: Определен лучший и худший игрок матча Бавария - Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

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В среду, 29 сентября в Мюнхене состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, где киевское "Динамо" с разгромным счетом уступило мюнхенской "Баварии" (0:5).

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Лучшим игроком поединка стал вингер "Баварии" Лерой Сане - 9.7 балла. На его счету гол и результативная передача.

В составе киевлян лучшими были сразу три футболиста - Артем Шабанов, Николай Шапаренко и Денис Гармаш. Все они получили оценку 6.2.

А вот худшим игроком стал голкипер Георгий Бущан. Портал оценил его действия в 5.1 балла.

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Скриншот: WhoScored

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В статье: Денис Гармаш Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Артем Шабанов Николай Шапаренко Лерой Сане
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
30.09.2021 в 14:59
) … какие там лучшие/худшие при 0:5. Все одинаковые … на минуточку, не забываем с КЕМ играли, и оцениваем всех по двубальной системе …
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