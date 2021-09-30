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WhoScored: Определен лучший и худший игрок матча Бавария - Динамо
Авторитетный портал оценил игру участников встречи
Фото: ФК Динамо Киев
В среду, 29 сентября в Мюнхене состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, где киевское "Динамо" с разгромным счетом уступило мюнхенской "Баварии" (0:5).
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Лучшим игроком поединка стал вингер "Баварии" Лерой Сане - 9.7 балла. На его счету гол и результативная передача.
В составе киевлян лучшими были сразу три футболиста - Артем Шабанов, Николай Шапаренко и Денис Гармаш. Все они получили оценку 6.2.
А вот худшим игроком стал голкипер Георгий Бущан. Портал оценил его действия в 5.1 балла.
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