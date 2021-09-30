  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луческу: Мои игроки говорили, что в эпизоде с пенальти был фол против Сидорчука
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Мои игроки говорили, что в эпизоде с пенальти был фол против Сидорчука

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Но в целом, победу Баварии Луческу считает закономерной

Луческу: Мои игроки говорили, что в эпизоде с пенальти был фол против Сидорчука

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог поражения свой команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5).

"Это заслуженный результат для "Баварии", они сыграли очень хорошо. Мюнхенцы получили преимущество в виде пенальти, мои игроки в перерыве сказали, что там был фол против Сидорчука, но я не могу утверждать – нужно посмотреть повтор этого момента.

До эпизода с пенальти у соперника практически не было голевых возможностей, они доминировали, но не создавали опасных моментов. После пропущенного гола с пенальти у моих ребят появилось еще больше неуверенности, боязни, которая воплотилась в потерянные мячи.

Из пяти голов четыре мы пропустили из-за наших же ошибок при выходе из обороны, из-за простых ошибок. Это было связано с боязнью и неуверенностью моих игроков.

У нас было 4-5 моментов для взятия ворот, мы хорошо выбегали в контратаки, защитники "Баварии" оставались один в один с нашими игроками. Но мы плохо использовали эти моменты. Нам не хватало последнего паса, уверенности в своих действиях. Моменты были, нужно было забивать.

Я надеюсь, что это урок для наших игроков – то, как футболисты "Баварии" двигались, боролись, выходили в атаку, прессинговали, в целом – то, как они вели себя на поле. Это профессионалы с большой буквы. Я надеюсь, что этот матч послужит хорошим уроком для всех нас", - сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
30.09.2021 в 17:02
Отакои!! Если бы не пеналь, то могли бы и выиграть!
Ответить
+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.09.2021 в 17:13
Разнесли бы немцев в пух и прах)))
Ответить
+2
0
Камонплей
30.09.2021 в 16:57
До епізоду з пенальті у суперника практично не було гольових можливостей ___________________________________________________ геніально, звучить ніби це трапилось хвилині на 60й а не на 10й
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...