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Луческу: Мои игроки говорили, что в эпизоде с пенальти был фол против Сидорчука
Но в целом, победу Баварии Луческу считает закономерной
Фото - Марія Шайк
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог поражения свой команды в
"Это заслуженный результат для "Баварии", они сыграли очень хорошо. Мюнхенцы получили преимущество в виде пенальти, мои игроки в перерыве сказали, что там был фол против Сидорчука, но я не могу утверждать – нужно посмотреть повтор этого момента.
До эпизода с пенальти у соперника практически не было голевых возможностей, они доминировали, но не создавали опасных моментов. После пропущенного гола с пенальти у моих ребят появилось еще больше неуверенности, боязни, которая воплотилась в потерянные мячи.
Из пяти голов четыре мы пропустили из-за наших же ошибок при выходе из обороны, из-за простых ошибок. Это было связано с боязнью и неуверенностью моих игроков.
У нас было 4-5 моментов для взятия ворот, мы хорошо выбегали в контратаки, защитники "Баварии" оставались один в один с нашими игроками. Но мы плохо использовали эти моменты. Нам не хватало последнего паса, уверенности в своих действиях. Моменты были, нужно было забивать.
Я надеюсь, что это урок для наших игроков – то, как футболисты "Баварии" двигались, боролись, выходили в атаку, прессинговали, в целом – то, как они вели себя на поле. Это профессионалы с большой буквы. Я надеюсь, что этот матч послужит хорошим уроком для всех нас", - сказал Луческу.
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