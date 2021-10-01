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Шахтер сыграл, как в период позднего Фонсеки. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели
Непростая выдалась неделя
Прошедшую еврокубковою неделю украинские команды снова закончили без побед. "Шахтер" сыграл в нулевую ничью с "Интером", "Динамо" и "Заря" проиграли фаворитам. Итого - один набранный бал, ноль забитых, восемь пропущенных.
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Своими итогами от увиденного делится украинский тренер и постоянный эксперт сайт UA-Футбол Александр Севидов.
Тайм-коды:
- 00:00 - "Шахтер" - "Интер"
- 02:42 - Потеря Лассины Траоре
- 05:45 - Нужно ли продлевать контракт с Марлосом?
- 07:29 - "Бавария" - "Динамо"
- 12:04 - Почему "Динамо" проиграло дважды разгромно?
- 14:07 - Выйдет ли "Шериф" из группы ЛЧ
- 16:34 - "Заря" - "Рома"
- 20:05 - Почему Юрченко перешел в "Десну"?
- 22:22 - Перспективы украинских клубов еврокубках
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