Шахтер сыграл, как в период позднего Фонсеки. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели

Прошедшую еврокубковою неделю украинские команды снова закончили без побед. "Шахтер" сыграл в нулевую ничью с "Интером", "Динамо" и "Заря" проиграли фаворитам. Итого - один набранный бал, ноль забитых, восемь пропущенных.

Своими итогами от увиденного делится украинский тренер и постоянный эксперт сайт UA-Футбол Александр Севидов.

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