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Шахтер сыграл, как в период позднего Фонсеки. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели

Лига Чемпионов
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Непростая выдалась неделя

Шахтер сыграл, как в период позднего Фонсеки. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели

UA-Футбол
Новина українською

Прошедшую еврокубковою неделю украинские команды снова закончили без побед. "Шахтер" сыграл в нулевую ничью с "Интером", "Динамо" и "Заря" проиграли фаворитам. Итого - один набранный бал, ноль забитых, восемь пропущенных.

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Своими итогами от увиденного делится украинский тренер и постоянный эксперт сайт UA-Футбол Александр Севидов.

Тайм-коды:

  • 00:00 - "Шахтер" - "Интер"
  • 02:42 - Потеря Лассины Траоре
  • 05:45 - Нужно ли продлевать контракт с Марлосом?
  • 07:29 - "Бавария" - "Динамо"
  • 12:04 - Почему "Динамо" проиграло дважды разгромно?
  • 14:07 - Выйдет ли "Шериф" из группы ЛЧ
  • 16:34 - "Заря" - "Рома"
  • 20:05 - Почему Юрченко перешел в "Десну"?
  • 22:22 - Перспективы украинских клубов еврокубках
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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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