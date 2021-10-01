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Двое игроков Динамо - в сборной 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Юноши "бело-синих" поразили всю Европу

Двое игроков Динамо - в сборной 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Успешная игра команды "Динамо" U19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА против "Баварии" (4:0) не осталась незамеченной специалистами УЕФА.

Два динамовца - полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин - были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей. Примечательно, что "Динамо" стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.

Напомним, что Диалло отметился дублем в ворота "Баварии", а Волошин забил один мяч.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо U-19 (Киев) Назар Волошин Самба Диалло
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Источник:
ФК Динамо Киев

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