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Двое игроков Динамо - в сборной 2-го тура Юношеской лиги УЕФА
Юноши "бело-синих" поразили всю Европу
Фото: ФК Динамо Киев
Успешная игра команды "Динамо" U19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА против "Баварии" (4:0) не осталась незамеченной специалистами УЕФА.
Два динамовца - полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин - были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей. Примечательно, что "Динамо" стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.
Напомним, что Диалло отметился дублем в ворота "Баварии", а Волошин забил один мяч.
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