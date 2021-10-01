Двое игроков Динамо - в сборной 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

Успешная игра команды "Динамо" U19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА против "Баварии" (4:0) не осталась незамеченной специалистами УЕФА.

Два динамовца - полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин - были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей. Примечательно, что "Динамо" стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.

Напомним, что Диалло отметился дублем в ворота "Баварии", а Волошин забил один мяч.