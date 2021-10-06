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Де Йонг: Люди сильно преувеличивают. В ЛЧ для Барсы ничего не потеряно – важно обыграть Динамо

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Френки на позитиве

Де Йонг: Люди сильно преувеличивают. В ЛЧ для Барсы ничего не потеряно – важно обыграть Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Френки Де Йонг прокомментировал ситуацию в "Барселоне".

"Уберите половину нападающих из любой команды – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. В Ла Лиге отставание от "Реала" и "Атлетико" составляет всего две победы. Все еще возможно".

"Мы очень плохо начали выступать в Лиге чемпионов, но и там ничего не потеряно. Важно выиграть следующий матч с киевским "Динамо".

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В статье: Лига чемпионов Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Френки де Йонг
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Комментарии (4)
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storm_ua (Николаев)
06.10.2021 в 13:27
Дыню то вы и детским составом обыграете, а что дальше? Дыня это никчемная, жалкая команда на евро арене, это не показатель
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0
-2
Golfik25 (Киев)
06.10.2021 в 14:05
что за Дыня? Клуб из Ныколаева? В какой лиге вы ныколаев?
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+2
0
avatar
Полiccя (Житомир)
06.10.2021 в 14:57
ахахаха ! классно завтролил никчемного провокатора
+1
0
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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 12:49
Надеюсь, Динамо окажется камнем для косы...
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+2
0


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