Де Йонг: Люди сильно преувеличивают. В ЛЧ для Барсы ничего не потеряно – важно обыграть Динамо

Полузащитник Френки Де Йонг прокомментировал ситуацию в "Барселоне".

"Уберите половину нападающих из любой команды – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. В Ла Лиге отставание от "Реала" и "Атлетико" составляет всего две победы. Все еще возможно".