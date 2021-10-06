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Де Йонг: Люди сильно преувеличивают. В ЛЧ для Барсы ничего не потеряно – важно обыграть Динамо
Френки на позитиве
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Френки Де Йонг прокомментировал ситуацию в "Барселоне".
"Уберите половину нападающих из любой команды – и это вызовет проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. В Ла Лиге отставание от "Реала" и "Атлетико" составляет всего две победы. Все еще возможно".
"Мы очень плохо начали выступать в Лиге чемпионов, но и там ничего не потеряно. Важно выиграть следующий матч с киевским "Динамо".
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