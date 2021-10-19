Вернидуб: Шерифу придется найти ахиллесову пяту Интера

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против миланского "Интера" в 3-м туре Лиги чемпионов.

"С "Интером" будем стараться играть в наш футбол. Я хорошо знаю, что ценность наших игроков и футболистов "Интера" отличается. Очевидно, что мы не будем отказываться от игры и атак, когда это будет возможно. Я уверен, что они будут сильно давить, не дадут нам вздохнуть спокойно, поэтому нам придётся хорошо контратаковать.

Знаю, что владение мячом будет на стороне "Интера", и нам придётся выжидать. Но у каждой команды есть своя ахиллесова пята. Нам придется найти эту пяту "Интера", чтобы знать, куда бить", — приводит слова Вернидуба PassioneInter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.