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Вернидуб: Шерифу придется найти ахиллесову пяту Интера

Лига Чемпионов
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Игра состоится сегодня, 19 октября

Вернидуб: Шерифу придется найти ахиллесову пяту Интера

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча против миланского "Интера" в 3-м туре Лиги чемпионов.

"С "Интером" будем стараться играть в наш футбол. Я хорошо знаю, что ценность наших игроков и футболистов "Интера" отличается. Очевидно, что мы не будем отказываться от игры и атак, когда это будет возможно. Я уверен, что они будут сильно давить, не дадут нам вздохнуть спокойно, поэтому нам придётся хорошо контратаковать.

Знаю, что владение мячом будет на стороне "Интера", и нам придётся выжидать. Но у каждой команды есть своя ахиллесова пята. Нам придется найти эту пяту "Интера", чтобы знать, куда бить", — приводит слова Вернидуба PassioneInter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч "Интер" - Шериф" состоится сегодня, 19 октября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Интер (Милан)
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Источник:
PassioneInter

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