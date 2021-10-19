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Антюх: Динамо будет стараться победить Барселону
Киевляне сыграют с "каталонцами" уже завтра, 20 октября
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Денис Антюх поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
- Ничья с "Бенфикой" - положительный результат для "Динамо"?
- Судя по тому, как складывался матч, думаю, больше негативный. Потому что забили гол в конце, VAR отменил его.
- Чего не хватило для победы?
- Мне кажется, везения. Игра была, моменты были, в обороне хорошо играли. Гол забили, просто отменили его.
- Что говорил Суркис перед матчем с "Баварией"? Как настраивал?
- Перед встречей никак не настраивал. Только после матча уже разборы были. До встречи только тренер настраивал.
- Поражение 0:5 - можно сказать, что свой негативный след оставил результат матча за Суперкубок?
- Не знаю. Возможно, да. 0:3 тоже проиграли финал, а потом такая игра следующая. "Бавария" - хороший соперник. У нас не получилось выполнить все указания тренера, из-за этого так и проиграли.
- Что сказал Луческу после поражения?
- Много было сказано. Он был недоволен. И руководство, и тренер, и все футболисты недовольны.
- Сыграет на руку "Динамо", что "Барселона" сейчас не в лучшем состоянии?
- "Барселона" хоть в лучшем, хоть не в лучшем состоянии - очень хорошая команда. Думаю, будет очень интересный матч. Тяжело будет в любом случае. Будем стараться победить, - сказал Антюх.
Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится уже завтра, 20 октября. Поединок состоится в Испании на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 19:45.
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