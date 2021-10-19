  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Антюх: Динамо будет стараться победить Барселону
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антюх: Динамо будет стараться победить Барселону

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне сыграют с "каталонцами" уже завтра, 20 октября

Антюх: Динамо будет стараться победить Барселону

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Антюх поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

- Ничья с "Бенфикой" - положительный результат для "Динамо"?

- Судя по тому, как складывался матч, думаю, больше негативный. Потому что забили гол в конце, VAR отменил его.

- Чего не хватило для победы?

- Мне кажется, везения. Игра была, моменты были, в обороне хорошо играли. Гол забили, просто отменили его.

- Что говорил Суркис перед матчем с "Баварией"? Как настраивал?

- Перед встречей никак не настраивал. Только после матча уже разборы были. До встречи только тренер настраивал.

- Поражение 0:5 - можно сказать, что свой негативный след оставил результат матча за Суперкубок?

- Не знаю. Возможно, да. 0:3 тоже проиграли финал, а потом такая игра следующая. "Бавария" - хороший соперник. У нас не получилось выполнить все указания тренера, из-за этого так и проиграли.

- Что сказал Луческу после поражения?

- Много было сказано. Он был недоволен. И руководство, и тренер, и все футболисты недовольны.

- Сыграет на руку "Динамо", что "Барселона" сейчас не в лучшем состоянии?

- "Барселона" хоть в лучшем, хоть не в лучшем состоянии - очень хорошая команда. Думаю, будет очень интересный матч. Тяжело будет в любом случае. Будем стараться победить, - сказал Антюх.

Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится уже завтра, 20 октября. Поединок состоится в Испании на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Денис Антюх
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...