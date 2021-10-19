  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Агуэро попал в заявку Барселоны на матч против Динамо в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агуэро попал в заявку Барселоны на матч против Динамо в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок ЛЧ состоится в среду, 20 октября

Агуэро попал в заявку Барселоны на матч против Динамо в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".

В заявку вошли следующие футболисты:

Тер Штеген, Дест, Пике, Серхио, Рикард Пуч, Мемфис, Ансу Фати, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк Де Йонг, Жорди Альба, Агуэро, Серджи Роберто, Френки Де Йонг, Оскар Мингеса, Умтити , Иньяки Пенья, Нико Гонсалес, Гави и Бальде.

Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 20 октября. Поединок пройдет в Испании на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Барселона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...