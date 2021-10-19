Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агуэро попал в заявку Барселоны на матч против Динамо в ЛЧ
Поединок ЛЧ состоится в среду, 20 октября
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба испанской "Барселоны" опубликовала заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".
В заявку вошли следующие футболисты:
Тер Штеген, Дест, Пике, Серхио, Рикард Пуч, Мемфис, Ансу Фати, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк Де Йонг, Жорди Альба, Агуэро, Серджи Роберто, Френки Де Йонг, Оскар Мингеса, Умтити , Иньяки Пенья, Нико Гонсалес, Гави и Бальде.
Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 20 октября. Поединок пройдет в Испании на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 19:45.
???? ???????????????????? ???????????????? ! ???? #BarçaDynamo pic.twitter.com/oKY7uoRwB8— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2021
Популярное сейчас
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%
- Поражение Металлиста, потеря Шахтера, зарплата Петракова. Главные новости за 18 октября
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО