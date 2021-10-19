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0:4. Реал громит Шахтёр и забивает 4 мяч – Видео

Лига Чемпионов
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0:4. Реал громит Шахтёр и забивает 4 мяч – Видео

Фото: ФК Шахтер

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"Шахтёр" пропускает четвертый в противостоянии 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Винисиус делает 2+1 в этом матче и выкатывает под удар Родриго. Последний не ошибся и уверенно пробил в девятку – 0:4.

Напомним, что первое место в группе занимает "Шериф" с 6 очками, у команды Карло Анчелотти 3 очка, а "Интер" и "Шахтёр" остаются с 1 баллом после первых двух туров.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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