Россонери до сих пор на дне. Порту - Милан 1:0. Обзор матча, видео гола

В первых двух турах "Милан" не набирал очков. Не набрал и в третьем, хотя явно рассчитывал, учитывая имя соперника. Теоретически это самый слабый оппонент в группе, однако "Милан" и здесь умудрился проиграть. 0:1 и очень тяжелое турнирное положение для команды Пиоли.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3-й тур

Порту - Милан 1:0

Гол: Диас 65