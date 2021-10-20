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Россонери до сих пор на дне. Порту - Милан 1:0. Обзор матча, видео гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Порту - Милан ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Россонери до сих пор на дне. Порту - Милан 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первых двух турах "Милан" не набирал очков. Не набрал и в третьем, хотя явно рассчитывал, учитывая имя соперника. Теоретически это самый слабый оппонент в группе, однако "Милан" и здесь умудрился проиграть. 0:1 и очень тяжелое турнирное положение для команды Пиоли.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3-й тур
Порту - Милан 1:0
Гол: Диас 65

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В статье: Порту Милан
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