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Россонери до сих пор на дне. Порту - Милан 1:0. Обзор матча, видео гола
Порту - Милан ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первых двух турах "Милан" не набирал очков. Не набрал и в третьем, хотя явно рассчитывал, учитывая имя соперника. Теоретически это самый слабый оппонент в группе, однако "Милан" и здесь умудрился проиграть. 0:1 и очень тяжелое турнирное положение для команды Пиоли.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 3-й тур
Порту - Милан 1:0
Гол: Диас 65
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