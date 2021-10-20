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Индзаги: Интер должен был забивать больше голов в матче с Шерифом
Наставник "Интера" - о победе над молдавским клубом
Фото: inter.it
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над молдавским "Шерифом" (3:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
"Мы сыграли так, как и должны были сыграть. "Шериф" добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались.
Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады "Шерифа", в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно".
"Интер" должен был забивать больше голов. Особенно, в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде с поистине мальчишеским энтузиазмом", - приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.
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