Индзаги: Интер должен был забивать больше голов в матче с Шерифом

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над молдавским "Шерифом" (3:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы сыграли так, как и должны были сыграть. "Шериф" добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались.

Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады "Шерифа", в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно".

"Интер" должен был забивать больше голов. Особенно, в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде с поистине мальчишеским энтузиазмом", - приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.