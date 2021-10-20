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Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу
Первое поражение "Шерифа" в Лиге чемпионов
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от миланского "Интера" (1:3) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол - команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.
Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди - игра в Тирасполе. Будем готовиться", - сказал Вернидуб.
Напомним, "Шериф" продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы. "Реал" идет вторым, набрав 6 очков. Третью позицию занимает "Интер" с 4 очками. На последнем месте идет донецкий "Шахтер", набрав 1 балл.
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