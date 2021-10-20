Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от миланского "Интера" (1:3) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол - команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.

Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди - игра в Тирасполе. Будем готовиться", - сказал Вернидуб.