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Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу

Лига Чемпионов
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Первое поражение "Шерифа" в Лиге чемпионов

Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от миланского "Интера" (1:3) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол - команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.

Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди - игра в Тирасполе. Будем готовиться", - сказал Вернидуб.

Напомним, "Шериф" продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы. "Реал" идет вторым, набрав 6 очков. Третью позицию занимает "Интер" с 4 очками. На последнем месте идет донецкий "Шахтер", набрав 1 балл.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Интер (Милан)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Dany_Red (Харьков)
20.10.2021 в 10:25
Можеш, курво, ще путіну подякувати, що, як ти кажеш, в Тірасполі спокійніше ніж в Україні
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