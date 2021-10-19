ЛЧ. Интер принял бой у Шерифа и победил на классе

Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Шериф" 3:1

Голы: Джеко 34, Видаль 58, Де Фрай 67 - Тилль 52

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко (Бастони 54), Думфриз, Брозович (Сенси 85), Барелла, Видаль, Перишич (Коларов 85), Джеко (А. Санчес 75), Лаутаро Мартинес

"Шериф": Челядник, Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Аддо (Николов 75), Траоре (Кожокари 90), Коловос (Кожокару 84), Бруно, Кастанеда (Раделич 46)

Предупреждения: Димарко 51 - Кожокару 88

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Четвертый год "Интер" страдает в Лиге Чемпионов. Трижды он не вышел из группы, ныне начал с одним очком и без забитых в двух первых турах. Что вместе с 0:0 с "Шахтером" в предыдущем сезоне создало серии из трех матчей без забитых и дома, и на всех полях. Новому главному тренеру Симоне Индзаги пришлось отрицать наличие ментального блока в этом турнире и говорить о победе над "Шерифом" в третьем туре как о "фундаментально важной". Ситуацию осложняло еще и "харакири" (слово Gazzetta Dello Sport) в матче лиги против "Лацио", повысившее напряжение.

В "Шерифе", разумеется, все это понимали. Юрий Вернидуб и его подопечные после побед в первых двух турах верили в успех и на "Сан Сиро". Хотя тренер и боялся слишком большого внимания к своей команде, схемы соперника с тремя центральными защитниками, его давления, "не позволяющего дышать". Отмечал его атаку. Вместе с тем, верил, что найдет "Ахиллесову пяту" и рассчитывал на контратаки. Даже собирался больше владеть мячом, чем в первых двух матчах, когда не достиг и 25-ти процентов. Больше владения и контратаки он нашел. Но не результат.

Начал матч "Шериф" весьма энергично и на равных. За первые 18 минут команды нанесли девять ударов по воротам. Хозяева неточно пробивали головой, гости слабо либо неточно - издали. Впрочем, постепенно "Интер" добавлял. Вначале красивыми контратаками. Джеко вывел Думфриза на вратаря, но Дензел отпустил мяч. Сам Эдин с паса Мартинеса пробил прямо в Челядника. А затем установилось и доминирование. В итоге голевое. Димарко закрутил штрафной с фланга, Челядник потащил из "девятки". Подали угловой, Видаль выиграл верховую борьбу, и Джеко пробил слета.

Седьмой гол боснийца в сезоне во всех турнирах.

"Шериф" пробовал ответить, Кристиано завершал контратаку ударом с 17-ти метров. Ханданович отбил. Перишич ответил похоже. В начале второго тайма также создавали опасность обе команды, пусть и "Интер", как и прежде, владел мячом гораздо больше и пробивал по воротам чаще. Так что классический штрафной Тилля над "стенкой" не вызвал особого удивления. Лишь после этого хозяева завелись по-настоящему и сразу же устроили три удара с углов вратарской. Думфриз пробил ужасно, Перишич попал в стойку, а вот Видаль уже забил. Двух последних отлично вывел Джеко.

Далее последовали несколько опасных атак чемпиона Молдовы с перехваченными забросами в штрафную, ответы чемпиона Италии. С одного из них, углового, Думфриз сбросил головой, и Де Фрай с полулёта замкнул. Здесь уже стало ясно, что боевитые гости не вернутся. Хозяева спокойно довели матч до победы. Первой домашней в турнире после пяти матчей без них. Нанеся гостям их первое поражение вне своего стадиона после пяти. Перишич ещё и чуть не сломал перекладину ударом с восьми метров.

Индзаги требовал от своей команды проявить агрессию, жёсткость, много бегать, говорил, что очень доволен злостью игроков после "Лацио" и уверен в лучшей атаке Серии А. Всё это проявилось. "Интер" отыграл очень серьёзно, не уступив в этом боевитому, но явно менее талантливому сопернику. А в такой ситуации качество в итоге побеждает. И дело прежде всего не в отсутствии у гостей первого вратаря Атанасиадиса и главного форварда Яхшибоева. А в банальной разнице в классе. И в чуть большей мотивации итальянцев, которым победа была нужна как воздух.

"Интер" набирает четыре очка, у "Реала" и у "Шерифа" шесть. Борьба за выход из этой группы только начинается.