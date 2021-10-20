1:0. Барселона открыла счёт в матче против Динамо – Видео

"Барселона" открыла счёт в домашнем противостоянии с "Динамо Киев" в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первый гол "Барсы" в этом сезоне в еврокубках.

Жорди Альба увидел оставленного одного на дальней штанге Пике и точно забросил на защитника. Жерару оставалось просто попасть в ворота – 1:0.