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1:0. Барселона открыла счёт в матче против Динамо – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Забыли о Пике

1:0. Барселона открыла счёт в матче против Динамо – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" открыла счёт в домашнем противостоянии с "Динамо Киев" в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первый гол "Барсы" в этом сезоне в еврокубках.

Жорди Альба увидел оставленного одного на дальней штанге Пике и точно забросил на защитника. Жерару оставалось просто попасть в ворота – 1:0.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Жерар Пике
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Комментарии (28)
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Не дармоед (Запорожье)
20.10.2021 в 21:29
Тут по ходу вопрос напрашивается,какой может быть проход дальше без забитых голов?Шестая игра на двоих и ноль забитых,можем рекорды делать когда захочем)
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
20.10.2021 в 21:02
Буяльский, Шапаренко ,Циганков ну и все остальные "звезды" сборной, какие ж они галимые ! Пидраков ты смотришь)?
Ответить
+3
-4
ДобрийВечір (Трип’ять)
20.10.2021 в 21:09
Кривцов вчора краще був?
Ответить
+2
-1
Spivakj (Кривой Рог)
20.10.2021 в 21:14
Мне пох и Кривцов тоже инвалид.
+1
-2
ДобрийВечір (Трип’ять)
20.10.2021 в 21:18
Так якщо всі інваліди- які питання до тренера збірної?
+1
0
Spivakj (Кривой Рог)
20.10.2021 в 21:21
Та тренер тоже не в адеквате , какие могут быть вопросы к полудурку.
0
-1
kalan-86 (Анкара)
20.10.2021 в 20:46
Ну не читает Супряга ни игру ни своих партнеров. Не знает он куда бежать, и что делать с мячом. Луческу конечно молодец, что до конца доверяет, даже наверно верит, а у Влада глаза щенячьи, но интеллекта в них ну вовсе не видно.
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+3
-1
Камонплей
20.10.2021 в 20:45
В мене за перебігом 1 тайму лише одне питання. Сидорчук та Миколенко точно професійні футболісти?Ну й тут люблять мастурбувати на луческу, але за такий час гру хоча б при захисних стандартах навіть тренери молодіжних збірних ставлять, не те що клубні. Я такого бардака давно не бачив.
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+5
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 20:41
Сидорчука Супрягу надо менять --ДК боиться у них полные трусы -какая ЛЧ забудьте может повезёт влезут в ЛЕ--Шкурина на поле и тёмнинького
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+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 20:38
А где же наша опорная зона?
Ответить
+3
-1
magnum power (БОМЖ)
20.10.2021 в 20:38
таке враження, що дивився повтор вчорашнього першого тайму ((
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 20:38
Супрязі треба змінити прізвище на Деревяга. Правда був колись такий гравець у Миколаєві, який багато на забивав.
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 20:37
На П'ЯТЬ атакуючих троє захисників... чи багато у них шансів було когось не впустити. При єдиній атаці Динамо було навпаки!
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+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
20.10.2021 в 20:37
Пока все идет по плану вчерашнего матча. Будет ли четыре после перерыва?
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 20:39
Не буде
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+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
20.10.2021 в 20:59
Такий впевнений?
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 20:37
Поки що найкраще виглядає Бущан.
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+3
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2021 в 20:36
Супряга это не футболисит, человек вообще отстранен от команды, не понимает куда могут отдать, куда бежать, открываться не умеет, навес мяча идет он пригрывает его головой будучи выше соперника
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+4
-1
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 20:36
Какой-то ужас. Не ожидал такого от Динамо…. Это не игра. Фу…
Ответить
+3
-2
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 20:35
і знову гол із зони лівого захисника. просто якась вільна каса.
Ответить
0
-1
efim423 (odessa)
20.10.2021 в 20:43
я думаю Петраков обратит внимание по поводу Миколенко
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 20:34
Зачем выходить в ЛЧ, чтобы играть на отбой против мертвой Барселоны?
Ответить
+6
-5
vlotko (Броди)
20.10.2021 в 20:54
Всі у вас мертві - вчора Реал, сьогодні - Барселона. Нам би таких " мертв'яків ", а ви начиталися журналістських штампів і тут їх повторюєте.
Ответить
+3
-1
Alarion (Киев)
20.10.2021 в 20:34
Барселона не забила ни одного гола в ЛЧ, говорили они. Ну так для этого есть ДК, не зря же нас взяли в ЛЧ
Ответить
+6
-5
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 20:33
После первого тайма ДК вообще безнадежно выглядит. ШД хоть играть пытался, эти просто отбиваются. Сидорчук и Супряга вообще дно.
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+4
-7
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 20:51
Ребята-динамовцы, вместо того что бы меня минусовать в перерыве, лучше б Мирчу слушали).
Ответить
+3
0
avatar
okolegko (Київ)
20.10.2021 в 21:01
На цьому сайті адекватів не так багато, тому не розумію твоєї реакції
0
0
Не дармоед (Запорожье)
20.10.2021 в 20:32
Кто-то ожидал другого?)
Ответить
+5
-1


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