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1:0. Барселона открыла счёт в матче против Динамо – Видео
Забыли о Пике
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" открыла счёт в домашнем противостоянии с "Динамо Киев" в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первый гол "Барсы" в этом сезоне в еврокубках.
Жорди Альба увидел оставленного одного на дальней штанге Пике и точно забросил на защитника. Жерару оставалось просто попасть в ворота – 1:0.
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