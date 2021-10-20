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ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу

Лига Чемпионов
Обновлено
(8 голосов)

Не футбол, сплошные муки

ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был последний наш шанс не вляпаться в историю... Еще никогда в Лиге чемпионов два (или более) представителей одной страны не заканчивали первый круг группового этапа без забитых мячей. И вот украинские гранды: 0:7 у "Шахтера", 0: 5 было у "Динамо" перед этим матчем. Мирча Луческу решил, что больше всего шансов забить будет у Супряги (нужна была скорость). Поэтому, несмотря на критику после "Львова", на острие вышел он. В остальном все абсолютно прогнозируемо и привычно. Без сюрпризов.

ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу - изображение 1

У "Барсы" не появился в основном составе Ансу Фати. Это были завуалированные хлопоты Рональда Кумана относительно Эль-Классико, которое состоится на выходных. На "Динамо" "Барсе", по мнению тренера, должно было хватить Деста, Люка Де Йонга и Депай в атаке. В принципе, Куман не прогадал. Это была игра, в которой "Барса" не имела шансов проиграть, а забивать могла если не качеством, то количеством.

Почему не имела шансов проиграть? А как проиграть, если твой соперник не атакует? Не будете же вы "пулять" по собственным воротам. За первую 45-минутку от "Динамо" ноль ударов в створ, ноль ударов мимо ворот, только две заблокированные попытки от Цыганкова и де Пены. Супряга вообще не цеплялся за мячи, в контратаки выбегать не удавалось. Единственный случай – это когда Буяльский протянул мяч. Но это получилось спонтанно, все партнеры остались далеко позади, и отдать острую передачу под быстрый удар было невозможно.

"Барса" же нагнетала. Было странное ощущение стерильного контроля мяча, но это отнюдь не вчерашний "Шахтер" и не "Барселона" Кике Сетьена. Восемь ударов от каталонцев – вполне солидный результат. Здесь как раз тот случай, когда не качеством, а количеством. "Раскатать" защиту "Динамо" испанцы не могли, а вот затолкать мяч – запросто.

ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу - изображение 2

Дест мог забивать уже на второй минуте – пронесло. Потом не забил Альба, еще позже Бущан вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Люка де Йонга. А как изысканно нападающий сбросил мяч на Деста после получаса игры? Партнер оказался один на ударной позиции, но и здесь умудрился не забить.

Зато заработал угловой, после подачи которого в атаке вторым темпом отличился Пике. Проиграли второй этаж и подбор, допустили заброс из глубины, Миколенко не сумел заблокировать... Вроде и нет кричащей ошибки от кого-то одного, но все понемногу недоработали. Безнадежность? Наверное, да.

Отыгрывали и куда более существенные отставания, но мы говорим об украинских командах в еврокубках. В этом сезоне крайне мало позитива. В этом сезоне наши полпреды служат фоном для других, манекенами на больших аренах. Собственно, от "Динамо" продолжилось это манекен-шоу во втором тайме – без контригры и без моментов. Ну а в гранатовых цветах за нитки кукол дергали уже другие люди. В частности, вышли Фати и Коутиньо, добавилось еще скорости и изобретательности. Ансу едва не забил виртуозным ударом через себя после недоразумения Бущана с защитниками.

Что интересно, "Динамо" даже стандарты не зарабатывало. То есть, не было шансов "отскочить" благодаря рикошету или какому-то счастливому стечению обстоятельств. "Барса" уже тоже не нагнетала, не смущаясь минимальному преимуществу в счете. Удар Коутиньо был очень интересным, но неточным. Выход Агуэро на замену тоже ничего не изменил. Спокойно довели матч до окончания и взяли жизненно важные три очка.

А нам оставили антирекорд – первый круг группового этапа без голов на двоих. В Таблице коэффициентов продолжается падение, евровесны на горизонте не видно. Браво, дохозяйничались. Это не футбол, а муки.

ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу - изображение 3

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. Группа Е. Третий тур
20.10.2021. Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)

"Барселона" (Испания) – "Динамо" (Киев, Украина) 1:0
Гол: Пике 36

"Барселона": тер Штеген – Мингеса (Коутиньо 46), Пике, Лангле, Альба – Ф. де Йонг, Бускетс, Гави (Роберто 69) – Депай (Агуэро 75), Л. де Йонг (Фати 46), Дест

"Динамо": Бущан – Кендзёра (Тымчик 78), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Рамирес 85) – Циганков (Караваев 85), де Пена (Витиньо 61) – Супряга (Гармаш 61)

Предупреждение: Дест 90

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Комментарии (191)
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Comment06 (Украина)
20.10.2021 в 23:15
0:1, как и 0:5 очков не приносит, но отыграли на порядок лучше и достойнее Шахтера. В ворота не попали, но во втором тайме появилась какая- то осмысленность, игра в пас, выходы на чужую половину. Правда, и Барса выглядит не уверенной и полуразобранной. Я тоже за критику, но справедливую и адекватную. В этом году жестокий жребий свел Динамо и Шахтер с 1й(Бавария), 4й(Барселона), 6й(Реал) и 26й (Интер) командами текущего рейтинга, в сумме выигравших 110 чемпинатов Германии-Испании-Италии, 27 титулов Кубка(лиги) чемпионов ,25 кубков обладателей кубков, лиги Европы, суперкубков! А то, как в анекдоте- бросили перворазрядника в бассейн с серной кислотой, а тренер упрекает- ты чего не плывешь? Совсем разучился?? Ну, не совсем нулевые наши игроки, клубы и сборная!
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 23:05
Читаю эти комментарии сколько дураков сколько желчи кто-нибудь сможет из вас выйти на поле и показать как надо давайте покажите. А ослов полно. Что есть то есть Динамо команда молодая а шахта напичкан абразивными. Ну и что? Кому больше забили Шахтеру или Динамо? Перестаньте лаяться и не тычте свои тупые дизлайки ви показуете що ви там попросто дураки.
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0
-3
Не дармоед (Запорожье)
20.10.2021 в 23:16
Заплати мне 5 лямов в год,покажу и не такое.
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2021 в 23:18
да,и я бы за такие бабулёсы грыз бы землю
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 23:18
Супряга....Караваев ...это вы? смотри какие обидчивые))). высморкайтесь и уЗпаХойтесь)
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0
0
sinoptik (Кииев)
20.10.2021 в 23:03
Барселона мертвая как в 1997 году.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
20.10.2021 в 23:12
В 1997 вона не була мертвою... Коуту, Фіго, Родріго, Дюгаррі, Рівальдо, Райцігер, Енріке... ??? Команда з такими людьми не може бути мертвою... Просто був чоловік один в нас, який знав, як проти таких людей грати...
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+1
0
Tom Valentine (Bolintci)
20.10.2021 в 22:51
Пока Луческу с Дзерби письками мерялись, то все и просрали.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 22:57
Луческу не очень дережаблин просрал капитально.
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0
0
vlotko (Броди)
20.10.2021 в 22:47
Читаю попередні пости і дивуюся, що пишуть наші дописувачі, складається враження, що ДК дворова команда. Але багато країн хотіли б щоб їх команди були в групі з такими грандами Європи. Якщо ми там, так ми стоїмо вище тих хто туди не потрапив. І нічого що ми програємо, але здобуваємо неоцінений досвід, який отримують молоді динамівці, це своєрідні "університети ", а навчання нікому не завадять. Здійснюється один із основних законів філософії: " рано чи пізно кількість переходить у якість ".
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+2
-5
osadob07 (жмеринка)
20.10.2021 в 23:16
аяяй.щось они добувають добувають годами и никак добыть не могут
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.10.2021 в 22:44
Ноль ударов в створ ворот и столько же в сторону ворот …. что здесь комментировать?
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+6
0
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 22:59
Выйди и покажи как надо.
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0
-5
avatar
djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 22:41
Такой мертвой, мертвейшей Барселоне может умудриться проиграть...позорно проиграть...только еще мертвейшее ДК. позорные, перепуганные овцы. Футбол в Украине в глубочайшей ....пе. дно.
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+3
-1
italiano
20.10.2021 в 22:36
Пойду смотреть как Аталанта муму унижает с пеналду
Ответить
+4
0
ACB (Чернигов)
20.10.2021 в 22:35
Срака продолжается(((
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+2
0
wist15 (Киев)
20.10.2021 в 22:19
интересно... хоть один гол наши "гранды" забьют? судя по всему НЕТ. Зато войдём в историю
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+2
-3
avatar
egerrr (Ровно)
20.10.2021 в 22:21
Вот-вот,наши гранды(не европейские)
Ответить
+1
-1
wist15 (Киев)
20.10.2021 в 22:59
наших грандов имеют по самые гланды.
+1
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 22:31
Шахтар молдованам може заб'є.
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:33
Не забє, а як забє то більше пропустить.
+1
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 22:59
Так Кривцов же забил вчера! забыли, что ли?
Ответить
+1
0
wist15 (Киев)
20.10.2021 в 23:01
лучший бомбардир може хто купит? Барса к примеру
0
0
avatar
egerrr (Ровно)
20.10.2021 в 22:19
Гармаш в 1 таймі був-би,було краще,як не дивно , пенсія виглядала цікавіше за всяких Циганкових і т.д.
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
20.10.2021 в 22:19
Звёзды динамо - Цыганков, Мыколенко, Караваев, кенджера! Аж противно, перепуганные все. Что можно ожидать от этих недофутболистов???
Ответить
+5
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 22:18
Так, це не гра Динамо а сама настояща ху.... Захисники і інші ГРАВЦІ ЗБІРНОЇ України грають як якісь діти проти дорослих, або перша ліга проти чемпіонів УПЛ, шукають тільки воротаря, ходять по полю пішки, ніякої спроби прорватися, обіграти кого небудь, а на чистих пасах далеко не заїдеш, я це вже давно така тактика Луческу. Сидіти весь матч прижавшись до своїх воріт і чекати, авось гравець Барселони десь помилиться, тьху це, а не тактика гри Динамо. Як так можна грати, на що можна надіятися? За Супрягу я вже не говорю, 60 хв у слабшої команди на одного менше гравця. Луяеску надіявся що Супряга заб"є з Барселоною, свята наївність, особливо після матчу з Львовом.А вболівальникам від цього не легше.
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+3
-1
Геродот (Винница)
20.10.2021 в 22:17
Барса с Месси и без него совершенно разные команды. Без него это просто сильная команда, но не более того. В команде нет сегодня креативного игрока калибра Месси, Депай ему и в долю не падает, потому и не смогли сегодня забить более одного мяча в ворота Динамо. Но и киевляне сегодня выглядели как-то обреченно, что-ли. Нельзя сказать, что не старались, в защите неплохо оборонялись, а вот впереди не получилось совсем ничего. Бледно выглядели и Буяльский, и Цыганков, выделялся разве что Шапаренко. Супряга опять был полным нулем, потому и заменили. Как результат- ни одного удара за всю игру в створ ворот Барсы. Как тогда побеждать? И все же думаю, что такую Барсу киевлянам по силам обыграть в Киеве. Это не сегодняшний Реал, в ответной игре с которым Шахтеру вряд ли что светит. Желаю украинской команде Динамо фарта в ответке с Барсой.
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+5
0
xapyga (Запорожье)
20.10.2021 в 22:11
еще какой то идиот злорадствовал над мясом с Лестером
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+2
-3
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 22:15
это был твой папаша
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+2
-3
xapyga (Запорожье)
20.10.2021 в 22:17
даже не знаю что тебе писать, мамаша паша, все вы малолетки такие, или престарелые но не выросли
+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 22:24
иногда лучше жевать, чем говорить. пожуй что-нибудь.
+1
-2
xapyga (Запорожье)
20.10.2021 в 22:26
ты перепутало, правильно "молчать" только что с тебя взять....
0
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 22:30
мальчик, ты ослик.
+1
-1
Damien (Kyiv)
20.10.2021 в 22:09
Привыкаю к нынешним реалиям нашей силы ... Поймал себя на мысли, что не расстроился.... Ну не 5:0 и даже не 3:0 же...Кто там Зарю а грязь втаптывал? А они ведь ГОЛ забили! Единственный за все 8 матчей украинских команд! Правда, при двух десятках пропущенных
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+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2021 в 22:06
"Как проиграть если твой соперник не атакует". И эти слова про Динамо!!!! Полный п...ц...
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+7
-3
osadob07 (жмеринка)
20.10.2021 в 22:12
этакий лайфак в футболе о ДК
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+2
0
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 22:06
будулай в цьому році впевнено виходить сам і виводить вкдк на рівень міхи-хаца. в першому таймі не спітніли;-- депена, циганков, буяльський ще й супряга. приблизно в такому ж ключі грається караваєв. миколенко взагалі окрема тема.
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+1
-2
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2021 в 22:09
У Будулая та сама команда, яка була у Міхи-Хаца. Тільки він, Будулай, 2 з 2 в ЛЧ, чемпіонство і лідерство зараз в чемпіонаті. Це верх. Все. Далі ці футболісти не можуть.
Ответить
+8
0
xapyga (Запорожье)
20.10.2021 в 22:15
+
0
-1
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 22:27
за лч пора забувати.через кваліфікацію з такою грою не пролізти.
0
0
мы за динамо (киев)
20.10.2021 в 22:35
дай любому із цієї трійці умовний реал і через два роки отримаєш сьогоднішній вкдк. єдине тільки шо це шо будулай схоже вже через старість.
0
0
avatar
zloyded (Киев)
20.10.2021 в 22:06
Автори статті - дякуйте Ахмєту, що розвалив і далі розвалює український футбол!
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+8
-5
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 22:14
А сурки його будують.
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:15
Ще "будували" Наш футбол два Супер меценати Бєня та Ярік
+1
0
italiano
20.10.2021 в 22:35
Нет,глист Ярик строит плять!!!..в хорькове все упоротые???
0
-1
C_Ballack (Днепр)
20.10.2021 в 22:34
Как можно быть таким тупым....
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:04
Можна було і за нічию зачепитися,якби не такий боязкий футбол. Для чого лч, якщо 85 хвилин сидять на власній половині. І так у всіх матчах.
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+2
-2
Trztrqtr (Украина)
20.10.2021 в 22:08
Они не собственной воле там сидели-их туда Барса посадила и не выпускала. Два-три паса и Барса забирала себе спокойно мяч. Тут уровень игроков такой.
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:14
Тут без питань, але такі гранди євро футболу як Янг Бойз та Зальцбург все ж борються, а не відсиджуються.
+1
0
Trztrqtr (Украина)
20.10.2021 в 22:46
Ну значит в работе с мячем и мышлении они лучше. Мирча уперся в потолок доступных футьолистов. Мирча их за счет тактики вывел на какой-то уровень, но все же если никто кроме Шапаренко не может играть точно в пас при активном прессинге-то это не проблема тренера.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 22:02
Барсуки включили "режим ленивца" но все равно как -то если не перекусили то перегрызли это мертвое динамовское дерево. Не с таким позором как Шахта с Реалом (у них просто позор состоялся раньше), но с таким же результатом после первого круга группового турнира. С таким же очковым багажом, с нулем забитых, с кучей пропущенных и с бестолковой игрой. Интересно, кто там "лев матча" Вот так, за 20 лет сурки с ахметом и урыли украинский футбол. Аминь. Как хорошо, что Бог меня надоумил еще в детстве болеть за Реал. Что касается Барсы - её перспективы видны более или менее, но они есть. Возможно один-два сезона и уйдут в топку, возможно поменяют еще не одного тренера. Но видно в команде что-то живое. А вот Динамо (как и Шахта) - "доктор сказал, в морг, значит в морг". Увы.
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+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 22:04
Батько наш Куман, Месси наша мати, мы за Барселону пидем вболивати!!!!!!!!
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+2
-2
vlotko (Броди)
20.10.2021 в 22:29
От такий ви патріот вітчизняного футболу, треба любити своє за любих обставин. Батьки ж люблять одинаково своїх успішних і менш успішних дітей. Так і ми, вболівальники, маємо поступати.
0
-1
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 23:06
Вчерашний Реал порвал бы сегодняшнее Динамо примерно так же, как и Шахту. Барса сегодня выглядела беззубо. Тем обиднее проигрывать. На ближайшем Эль-классико должен состояться вынос гранатово-синего тела.
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0
0
Skin Bastard (Кривой Рог)
20.10.2021 в 22:02
Почитал экспертов на ветке. Правда где-то по середине. Барса - никакая, Динамо - мертвое...
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+3
-2
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 23:07
Никакая - это уже значит, что не мертвая :)))
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0
0
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 22:01
Як же задовбали ці ексПЕРДи Вийдіть та зіграйте краще. Ви ж "провальну" Барселону однією лівою можете зробити Подивиться на вартість, а це оцінку класу гравців! Фаті дорожче ніж основа ДК. Тим більш дві поразки загнали Барсу в кут. Так що розраховувати на більш достойний результат було б марно Чи скоріш ПРИМАРА!
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+1
-9
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2021 в 22:06
Перелякані молоді пацани, у яких не виходить те, що вони раніше вміли - виглядають однаково, що в футболі, що на інших роботах. Розгледіти розгубленість, страх і невпевненість можуть не тільки експерти. Вони не грали, вони мучились і чекали завершення матчу.
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+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 22:27
Скільки вже вони будуть молодими , переляканими , гравці ЗБІРНОЇ України.
+2
0
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Drovko (Lviv)
20.10.2021 в 22:16
Сам ти експерд)))...вартість і ціни не грають у футбол...і якщо ти цього не розумієш...про що тут говорити? Ось приклад Шериф....хочеш сказати що там гравці дорожчі ніж у Реала чи Шахтаря чи Динамо К? А тепер порівняй наприклад як грав з Реалом Шериф і Шахтар...і головне результати цих матчів. Треба грати в футбол, а не відбувати номер...
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:17
Так вони й між собою зіграли...
0
0
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 22:34
Раз в рік і палка стріляє! Проте здебільшого перемагають СИЛЬНІШИ! Придивиться до переможців ЛЧ цього століття Чи є там Шеріф, та інші клуби вартістю навіть 200 млн! Може досить МАРИТИ! Чи раз я вболіваю, то вони всіх повинні рвати!
+1
0
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Drovko (Lviv)
20.10.2021 в 22:46
По перше я не марю..по друге я не говорив, що вони всіх мають рвати. Не треба мені приписувати те, чого я не казав. І по третє: до чого тут переможці ЛЧ? Хіба про них мова? Раз в рік палка стріляє? ))) Ну Шериф вистрелив вже двічі)))...і не факт, що востаннє...Я лише кажу за те, що ДК не грало у футбол у конкретно сьогоднішньому матчі...просто відбули номер ..жодного удару в площину...іспанці без воротаря могли грати і все одно би виграли....може Барса і сильніша, але отак безвольно грати?
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0
0
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Romerik (YNWA)
20.10.2021 в 22:01
Коли востаннє таке було, що ми були без євровесни? Доставайте свої записи, ми повертаємося в той час
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+1
-3
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.10.2021 в 21:58
У киян нуль ударів у створ. За Барсу по ходу міг стояти на воротах Хуліо Іглесіяс)))
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+6
-4
В. Банев (Харків)
20.10.2021 в 22:01
Ответить
+1
-2
В. Банев (Харків)
20.10.2021 в 22:05
Спасибо, поржал
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 22:12
И даже дух Монсеррат Кабалье.
Ответить
+2
0
dmytrohr (Київ)
20.10.2021 в 22:14
Разом з Меркурі на пару: Барселона!
+1
0
SugTolyan (Луганск)
20.10.2021 в 22:36
В барсе мог вообще вратарь не выходить )))
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 23:13
Та ну. Выпустили бы вместо вратаря 11-го полевого игрока, как в хоккее? Вот как раз Динамо должно было это делать на последних минутах. Как говорится, или пан или пропал. Конечно,Был бы риск проиграть 0:2, но зато были бы шансы зацепиться за ничью. А так до последнего катали мяч без этих самых шансов.
0
0
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 21:58
Однозначно динамо нужно усилене с этим составом ничего не светит.
Ответить
+2
0
vituynia (Черкассы)
20.10.2021 в 21:57
Ну во втором тайме более-менее. А если сравнивать со вчерашним Шахтёром,то даже нормально. А так... Ну как же импотентно в атаке, все выходы в атаку не о чём. Что с этим Супрягой, за которым якобы бегают все клубы Италии, не понятно. Такое впечатление,что даже Бущан на его позиции играл бы лучше. В целом киевляне слабовато, хотя нельзя сказать что уж совсем безнадёжно,но какая то печаль с выходами в контратаку. В общем, пока имеем то что имеем.
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0
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 23:16
Печаль не только с контрами. С позиционной атакой, с центром поля, с обороной. Сегодня, как и вчера Шахта, увлекались бросанием аута в ноги сопернику, еще и Бущан чудил. Были бы на поле сегодня хотя бы Винисиус с Бенземой.... было бы еще печальнее.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 21:56
С*ка Вуко в свои, сколько ему там, наверное если бы вышел сыграл бы в сто раз лучше этого полена в опорной зоне
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+1
-2
DesnaUA (Чернигов)
20.10.2021 в 22:43
Да, согласен.сидор деревянный.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.10.2021 в 21:55
А ведь было же все хорошо...
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0
-2
Mexxxxx (Просяная)
20.10.2021 в 22:52
Лет двадцать назад
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:55
Слабенько...
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 21:59
Не те що вчора
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+2
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 22:14
Результат для нас однаковий що вчора, що сьогоднi. А ле шо тобi, мокшi, до цього...
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.10.2021 в 22:18
Тамбовський вовк тобі мокша
+1
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 22:32
А тобi вiн - товарисчь
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
20.10.2021 в 21:54
Підвищенна камера Ноу Камп показала всю немічність нашого футболу. Манекени з опущеними головами і потухлими очима, тренери боягузи, президенти жмоти і самодури. В великий футбол піднімають не таланти а "синочків" і піжонів, чи привозять сміття за лями. Впасти легко а піднятись буде дуже важко.
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+4
-2
NikosFutboloidos (Chop)
20.10.2021 в 21:58
А Барса це лише привид самого себе. Галахвастов євро футболу, банкрот з просроченими векселями.
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2021 в 21:54
Чим більше стає мені років, тим частіше розумію - вся суть людини в її психології. Ніби банально, зрозуміло але правда. Ахілесова п'ята наших футболістів саме в психології. Безвольно програють все абсолютно молоді футболісти.
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
20.10.2021 в 22:02
...в самый корень...
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+1
-2
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Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 21:54
Украинские команды надо лет на 5 убрать с еврокубков.Просто не тянем.Завтра Заря тоже проиграет.
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+4
-3
osadob07 (жмеринка)
20.10.2021 в 21:57
а чо? есть и хорошие моменты.все кто крутятся в нашей футбольной каше по жизни не плохо себя чувствуют.а шо ещё надо?
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+1
0
vicon (Kiev (не Куiv))
20.10.2021 в 21:53
Обосратые обсирушки. Счет 1:0 а по игре 4:0. НИ ОДНОГО удара в створ ворот соперника. Дохозяйничались!!! Сразу после забитого гола сразу стало абсолютно очевидно что Барса перешла на тактику контратак. Но даже при таком раскладе не удосужиться хоть раз ударить в створ ворот может только команда находящаяся на полном дне. Замены вообще удавись - вместо хоть как то креативного Цыганкова ( проигрываем всё таки) выпускать цаплю Гармаша - это надо иметь талант!!!
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+3
-5
rivnenskyi (Рівне)
20.10.2021 в 21:56
Циганков - ні про що взагалі. Нуль.
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+2
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 21:53
Нормально.Киев лучший город Украины.Это не Донецкие шахтеры по 5-0’Тут на характере!
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+3
-7
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Американец 2000
20.10.2021 в 22:57
Уже глотнул у Дзюбы ???
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 21:53
Ну чому всі розкаркалися? Вон шахта вчора продула 5:0 і нічого а тут норм 1:0!
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+3
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 21:52
Ещё, классные у нас атаки перешли центр поля и Сидррчук с Мыколенко чуть что сразу на Бущана, от нахиба нам такой опорник, разве нельзя кого то с академии взять раз купить жаба давит, ну хуже точно не будет.
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+3
-3
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usovvictor (Kharkov)
20.10.2021 в 21:51
...сначала как всегда мандраж, когда справились, ну почему бы по бровкам не поиграть, как в чемпе, с потерей пасов просто не узнавал, неужели "дед" вас так "заморозил", что раскрыться не могли. Понимаю, урок Шахтера, но не до такой же степени испуга. Выход Гармаша как понимаю "зажечь костры" - атака, но и там даже ударить не смогли. С такой Барселоной можно было играть, Шахтер напугал "деда", состорожничал и вас "заквасил", ...не дай бог настучат как Шахтеру. С пасами и приемами полный "капут", а ведь могли за 20 минут рискнуть... Вам же нормально даже пробить не дали, совсем "холодные" стали...
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+3
-1
UA Hero (Chernivtsi)
20.10.2021 в 22:31
Та до чого тут Луческу, якщо на полі інваліди... При чому, інваліди за психологією...Дід вміє викоучувати стратегії, але він не психолог...Тупо заробляє гроші у Сурка, який не має за що купити футболістів, а не групу здоровя...
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+1
0
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okolegko (Київ)
20.10.2021 в 21:51
Не 0:5, і це чарівно... Насправді барсуки гралися з динамо, як бажали. Тереба було б 5, забили б 5. Яка гидота
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+2
-4
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С.Карпович. (Ланівці)
20.10.2021 в 21:51
То не футбол,а якась кара.
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 21:50
Самий час подивитися якийсь бравурний відосик від Павелки з переможними реляціями про райдужні перспективи українського футболу.
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+4
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 21:50
Играло два гауна, только состав одного гауна раз в 10 дороже другого. Это самый слабый состав Динамо за всю историю клуба, ну я ещё понимаю попали Баварии, там понятно супер клуб с футболистами мирового уровня, сыграли в ничью при неплохой игре с очень сильной Бенфикой, но как можно проиграть этому каталонскому недоразумению, да и как проиграть безвольно безхарактерно в одни ворота. Что на поле делал Супряга, когда уже выгонят к х..м собачьим это бревно Смдорчука, в который раз наша опорная проходной двор, а за ним и Дениску с Караваевым. Что с Мыколенко, в этот сезоне просто днище. Где этот заваленный Цыганков. Где фланги мать их за ногу??? Где нормальные футболисты??? Ну Суркис раз уж тренера подписал нормального так купи же ты опорника, да форварда, да фланговых толковых. Ты же за прошлую лигу заработал круглую сумму+ эта лига. У меня нету слов, болею за Динамо не один десяток лет, но уже нету сил это терпеть, такая деградация с каждым сезоном, наверное всё-таки дело в руководстве, наруководил Игорёк с динамовскими сердцами. Спасибо что хоть ставка сыграла, ставил на тотал меньше ибо знал что эти 22 дятла больше двух голов не родят. Кстати, за сегодняшний матч у меня нет притензиц к Бущану, Шапаренко, Буяльскому, остальные..
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+8
-3
dmytrohr (Київ)
20.10.2021 в 22:09
Згоден абсолютно! Про талановиту молодь можна говорити багато, але вони не прогресують. На фоні кого прогресувати? Треба підсилювати склад, при чому не тільки в центрі поля. Супрягу віддати в оренду, в Кривбас, наприклад, а то зовсім пропаде.
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 22:17
Скажу больше, они деградируют, что стало с Циганковым, он же реально раньше играл на много лучше. А Мыколенко, парень сдал на глазах. Боюсь тоже ждёт и Шару с Заданным. Только не пойму с чем это связано.
+2
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
20.10.2021 в 22:26
Спасибо конечно, но не надо, пожалуйста. У нас есть кому не забивать с 3х метров в случае чего.
0
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
20.10.2021 в 21:50
Вот сколько поливали дерьмом Беседина, но как не хватает по такой игре форварда, который цеплялся бы и боролся бы. А там, глядишь, что-то и вымучили бы — где-то вторым темпом кто-то бы подошел, можно было бы думать. А так любая атака в никуда, потому что Супряга не то что ноль, он где-то минус. И его жалко, и нас всех.
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+5
-3
italiano
20.10.2021 в 21:47
Какая же все таки противная эта симулянтская путалона
Ответить
+6
0
osadob07 (жмеринка)
20.10.2021 в 21:47
пора гармашу прекращать эту клоунаду с падениями
Ответить
+4
-5
italiano
20.10.2021 в 21:48
Какими падениями?..в штрафной в челюсть зарядили
Ответить
+7
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 22:01
Какую нах челюсть, это полезно в каждой игре по несколько раз падает и держится за челюсть, может это у него хроническое
+3
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 22:03
Полено*
+1
-2
italiano
20.10.2021 в 22:40
Посмотри повтор,полено
0
0
Karamba911 (Львів)
20.10.2021 в 21:47
Давно не було такого осадку від виступів наших клубів у єврокубках. Це повна безнадія! Шахтар зі своїми чор...опими бразильцями показав нуль в нападі. Динамо сьогодні могло (з такою барселоною МОЖНА і треба грати), але чомусь не захотіло, може їм і не треба?( А завтра, щей Зорю дивитись. Друзі вболівальники ми Мазахісти!)
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+6
-2
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 22:27
Стопроцентно!
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0
0
Камонплей
20.10.2021 в 21:47
нуль пресингу V не поставлена гра на стандартах V чорна діра в опорній зоні V всі сподівання що один гравець сам все вирішить/втече/вдарить V Михайличенко виходь, ми тебе впізнали.
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+2
-1
Bandura (Klagenfurt)
20.10.2021 в 21:47
автор назви клубів вміє читати?Барса Мюнхен…з ким Динамо має брати очки?на відміну від Шахтьора хоча б немає ганебних вльотів по 6-0 або 5-0
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+2
-5
C_Ballack (Днепр)
20.10.2021 в 21:46
Не понял реплики от автора в конце - "Браво, дохозяйничались". Ну, если такой умный, бери покупай команду и хозяйничай. Критиковать мы все хороши, сделать не можем только...
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+1
-4
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 21:45
1) Динамо навіть в гостях не повторило досягнення... самі знаєте кого 2) Так може тому не показало такий яскравий футбол... Окраса матчу, це все ж таки ГОЛ . 3) Так пропустили НЕобов'язковий гол Занадто багато глядачів, а проти П'ЯТИ гравців атаки грало лише ТРОЄ! Інші дивилися! 4) Знов Бускетс стоячи перекусував більшість атак ДК
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+3
-4
italiano
20.10.2021 в 21:47
Симулянту бускетсу даже жёлтую не дали,он раз 5 фолил
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+7
0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:47
Бускетс всех подавляет своей невозмутимостью. Всегда.
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+2
-6
avatar
Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 21:51
Та жорсткістю, що часом межує з жорстокістю. Бідному Бує всі ноги відтоптав
+3
0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:56
С жестокостью ты перестарался. Бускетс играет всегда жестко, поэтому почти в каждой игре и получает карточки. Зато и пройти его трудно. Такая работа у опорников. Отбирать, а не щелкать еб....
0
-1
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 22:06
Так відбирати / перехоплювати... Тобто вбивати атакувальні потуги суперника! Проте все відносно... Ми ЗА, щоб так діяв НАШ опорник і проти, коли так діють проти нас...
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 21:49
Дядьку, а де про суддiвство? Де про лiвий офсайд, про сбитого Гармаша у штрафному майданчику? Щось ви пiдозрiло мовчите
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+4
0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:54
Я игру смотрел отрывками, т.к. все было понятно. Момент с Гармашем не видел, ничего сказать не могу. Хард, да не волнуйся ты так. Помнишь, ты же хотел дождаться Классико, вот там и мечтай о проигрыше Барселоны. А Барселона еще будет проигрывать. Как, впрочем, и Реал.
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 21:56
Да я как в том интервью Милевского, "ну обидно мля". Динамо же родная команда, но сегодня просто никакие по игре. В чемпионате Испании аутсайдеры интереснее играют. А Класико то Класико, да. Поглядим.
+1
0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:59
В любом состоянии Барселоны Динамо не их уровня. Вот и все. В этом состоит сермяжная правда.
+3
-2
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Spokoyno (Київ)
20.10.2021 в 22:13
Loader 1) Лангле відверто врізався плечем у щелепу Гармашу. В таких випадках падають ВСІ! Трошки від болі, трошки сподіваючись на свисток. Момент суперечливий, але погоджусь з суддею. Клеман ж не ліктем бив. 2) Тобто нам би досягнути їх "провалля"
0
0
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 21:45
ШД-ДК следующая Заря --для них сейчас главные игры в УПЛ как говорит Дзерби а на больше они не способны а кому нужно это колхозное УПЛ --противно смотреть вместо СИДОРЧУКА надо ставить Шкурина
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 21:44
Тренерское поражение. Барселона ну совсем никакая. С составом намутил. Ну какой Супряга. Ну видел же румын что против Львова он никакой, чего в ЛЧ тычешь его. Де Пена медленный. Для котратак он слаб. Непонятно почему маринует Вербича. вообщем. ловить с такой игрой в ЛЧ нечего.
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+4
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 21:47
Не знаю, можно ли это называть тренерским поражением. Скорее это поражение никакущих кадров, ну не уровень они, что Супрягу ставь, что других. Когда Сидорчук что с Баварией, что с Барселоной, не может точный пас на метр отдать, когда игроки не могут собрать 3 точных передачи подряд, о чем говорить. Да, какой-то мощью Барселоны и не пахло, уж не знаю, силы берегли или такая сегодня сила этой команды, но Динамо просто как дворовая ребятня выглядит.
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+4
-2
kravaserega (Kyiv)
20.10.2021 в 22:42
Супрягу просто надо продать зимой, вот и выпускают, чтобы хоть кто-то купил
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
20.10.2021 в 21:44
Ну хоть не 5:0 як вчора шахта. Одне ясно Луческу тут ни причому треба підсилення. Сурку треба над цим подумати. Укронизироване Динамо поки ніяке як і бразилована шухта.
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+3
-5
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С.Карпович. (Ланівці)
20.10.2021 в 21:44
Всі сили лишили в Львові.
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+2
-1
avatar
satellite (Харьков)
20.10.2021 в 21:43
В первом тайме Барса сделала то что хотела а во втором малой кровью довела то что сделала, до конца.Динамо без моментов совершенно.Слава Богу что 1 - 0.
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+4
-2
Header (Черкассы)
20.10.2021 в 21:42
не кротячі 0:5, але хвалитися нічим особливо. На превеликий жаль. Очок нуль, голів нуль, поразка є поразка. В Києві треба грати, а не мучитись.
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+3
-1
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 22:08
А когда они играли последний раз с нормальной командой? Ну когда? В прошлом сезоне им попались ровно три команды за весь сезон. Барса, Юве и Вильяреал. Результаты напомнить? В этом сезоне вообще молчу… Они только с минаями играть могут.
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0
-1
avatar
ProstoFAN (Донецк)
20.10.2021 в 21:42
Жаль, очень надеялся, что хоть Динамо порадует после вчерашнего кошмара.
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+7
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 21:42
Завтра Заря будет забивать гвозди в крышку украинского футбола. Готовьтесь)
Ответить
+6
-2
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2021 в 21:42
нынешний сезон худший за 10 лет, просто тьма.
Ответить
+9
0
avatar
okolegko (Київ)
20.10.2021 в 21:56
Це ще не "дно". Як мінімум рік
Ответить
0
0
Only DK (Kyiv)
20.10.2021 в 21:42
Почувствуйте разницу: даунбасские шлюхтеровцы заглотнули по гланды 5:0 дома и Динамо уступило всего 1:0 на выезде
Ответить
+7
-10
avatar
ProstoFAN (Донецк)
20.10.2021 в 21:43
какой же ты убогий...
Ответить
+11
-6
Only DK (Kyiv)
20.10.2021 в 21:46
Че там, еще заживает очко после 5:0?
+3
-7
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 21:58
Це ти про Баварія-Динамо запитуєш? Твоє очко, тобі краще знати, наскільки воно зажило.
0
0
avatar
Американец 2000
20.10.2021 в 21:44
Шахтёр играл в футбол , а Динамо старалось больше не пропустить - и больше ничего не надо им было (((((((((((((((((
Ответить
+5
-4
Only DK (Kyiv)
20.10.2021 в 21:47
Шахтёр играл в футбол. Ахахахахаха)))))))
+6
-5
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 21:46
ШД влетело по самое не хочу, но играли минут 30. ДК в принципе не играли, хоть и пытались 2й тайм, не пропустили только потому что Барсе было слишком фиолетово-гранотово то ДК перед El Classico. Но не суть, оба наших "гранда" опустились ниже уровня Шерифа.
Ответить
+3
-3
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 22:04
Да Шахтёр вчера летал по полю по сравнению с этими сегодняшними муками. Это же был не футбол… Да лучше пусть они вообще в эту лигу не выходят! Ненавижу это чувство, когда ещё до начала матча понимаешь, что сейчас будет мучение на отбой. Пусть с колосами и ингульцами играют. Там они герои.
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.10.2021 в 22:07
Интер Шахтер 1:1 ,Бавария Динамо 5:0 разница
Ответить
0
-2
C_Ballack (Днепр)
20.10.2021 в 22:36
Редкий идиот...
Ответить
0
0
italiano
20.10.2021 в 21:41
Пускай играют с минаями и Рухами-это их уровень
Ответить
+5
-5
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 21:41
Сидорчука на мыло). Супряга, Караваев - на мыло. Шапа, Забарный и Бущан - на уровне. Остальных не запомнил, вроде и не было больше никого на поле.
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 21:42
Сидорчук как раз в этом матче неплохо сыграл.
Ответить
+3
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 21:48
Хм... У нас разное понимание игры в футбол. Сидорчук может играть только в американский футбол.
+2
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2021 в 21:56
пока такие кадры кака ты будут хвалить Сидорчука , так и будем без центра играть!
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 22:01
Эту игру запорол Буяльский, де Пена и Цыганков. Фланги не работали, Буяльский в центре не открывался. А кто должен, опорник вести игру вперед?
0
0
avatar
Американец 2000
20.10.2021 в 21:40
Автобус деда сработал ((((((( Пять штук не получили ((((((( Прям не знаю что лучше - пять голов как вчера в открытом футболе или вымученные 0 - 1 как сегодня ((((((((
Ответить
+11
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.10.2021 в 21:49
Та пох, очей не дают ни за то, ни за другое!
Ответить
+6
-1
SportStats (Одесса)
20.10.2021 в 21:40
6 матчей на двоих, 0 забитых, дно :(
Ответить
+10
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.10.2021 в 21:40
Может без Супряги и были шансы...... А так, то грусть это всё.
Ответить
+2
-2
kalan-86 (Анкара)
20.10.2021 в 21:40
Как есть да данный момент. Барселона, даже хромающая на одну ногу, все равно далеко не слабая команда. Надеюсь в Киеве разозлятся и покажут более смелый футбол.
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+8
-2
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:42
Ты хочешь, чтобы Барселона еще и разозлилась?
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+5
-2
italiano
20.10.2021 в 21:53
Получите от Реала полную авоську,вот тогда порожем))))
+2
0
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 22:02
Пусть Реал сначала донесет эту авоську, чтобы Барсе отдать.
0
-1
kalan-86 (Анкара)
20.10.2021 в 22:27
Вообще-то я имел ввиду Динамо. Надеюсь Динамо отберёт очки у Барселоны.
0
0
italiano
20.10.2021 в 21:40
Рамирес вышел с желанием играть,а Супряга и Цыганков ходили по полю.В цене выросли однозначно,надо продавать за 50 млн.
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+5
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:44
За 50 всю команду в сборе.
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+3
-1
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:39
Для Барселоны получилась идеальная игра: спокойная, без перегрузок и травм перед Реалом. И три очка на месте. ДК, как и ожидалось, ни о чем.
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+8
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МЕS QUE UN CLUB
20.10.2021 в 21:43
подумаєш тільки репутацію підісрали перед ель класіко. куман так хтів разгроміть, але його гравці тупорилі та косоглазі. півзахист прохідний. да і пенальті чистий не призначили
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+2
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 21:45
Витек, ты снова восстал на ветке Барселоны? Неугомонный.
+1
-1
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walcom (Киев)
20.10.2021 в 21:51
и мне показалось блокировка была до мяча метра три было
+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2021 в 21:39
Караваев две последних атаки кого он на замахе пытается обыграть? подай ты ..итог две потери
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+6
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.10.2021 в 21:39
Ще воно з Лобановським себе порівнює... Та таку імпотентну Барсу і Сабо б переміг.
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+6
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2021 в 21:41
у Нас футболистов нет как у Лобановского, циганков вообще никакой сегодня, Супряга мервее некуда
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+5
0
Mexxxxx (Просяная)
20.10.2021 в 22:58
Так Лобановский бы с них шкуру спустил на тренировках, может бы техничнее не стали, но вот так по полю полупешком бы не передвигались. Ему никто на 50 миллионов футболистов на блюде не подносил, он их сам делал.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 21:39
Битва за Лигу Европы оказалась очень скучной. Одни не могли, другие не хотели. Даже какой-то условный Кадис сегодня доставляет Барселоне проблем больше, чем Динамо. Печально.
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+9
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Drovko (Lviv)
20.10.2021 в 21:38
жодної осмисленої атаки за весь матч...навіть коментувати нічого
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+9
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МЕS QUE UN CLUB
20.10.2021 в 21:38
вар на камп ноу вимкнули за борги?
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+5
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 21:41
Кстати заметь, хоть бы одно возмущение было от Spokoyno и других любителей поговорить о судействе)) В матче с Валенсией левейший пенальти поставили, когда Фати после удара завалился, тут Гармаша били в штрафной, ну это норма. Если бы у Реала в штрафной такое произошло, уже вони было бы про Переса на 500 комментариев
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+3
0
italiano
20.10.2021 в 21:43
И вне игры не было в конце ,когда Витиньо принял мяч
+5
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.10.2021 в 21:44
Ага. Ну это норма, это же не на Бернабеу произошло
+3
0
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 21:38
Ужас. Позор. Противно. Динамо бесит своим мучением. Даже писать не хочется ничего. Одно на уме: да пошли вы к черту с таким футболом. Сволочи высокооплачиваемые.
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+11
-3
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ua-football-2021 (Київ)
20.10.2021 в 21:38
Грали б першому таймі, як в другому, мали б інший результат. супряга - нах (не розумію діда). Кендзьора, Караве - дуби.
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+5
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.10.2021 в 21:37
Re dell'impotenza
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.10.2021 в 21:37
Ну хоть какая-то интрига была......
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 21:36
Какой Караваев дерево. Запороть две подачи с фланга.
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+8
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.10.2021 в 21:38
А хто там НЕ дерево?Один Бущан.
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+3
-3
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2021 в 21:43
в точку! замах он выполняет))) футболистам барселоны лол
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+6
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 22:03
Это полезно ещё две перспективные атаки запороли своими кривоногими попытками дриблинга
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
20.10.2021 в 22:03
Полено*
0
0
Mexxxxx (Просяная)
20.10.2021 в 21:36
Ну и нормально. Просто надо посмелей бы наверное, не такие они и страшные сейчас, и главное почему-то мало движения, под конец только включили. Хотя в отличии от вчерашнего построение игры видно.
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+9
-2


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