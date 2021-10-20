ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу

Это был последний наш шанс не вляпаться в историю... Еще никогда в Лиге чемпионов два (или более) представителей одной страны не заканчивали первый круг группового этапа без забитых мячей. И вот украинские гранды: 0:7 у "Шахтера", 0: 5 было у "Динамо" перед этим матчем. Мирча Луческу решил, что больше всего шансов забить будет у Супряги (нужна была скорость). Поэтому, несмотря на критику после "Львова", на острие вышел он. В остальном все абсолютно прогнозируемо и привычно. Без сюрпризов.

У "Барсы" не появился в основном составе Ансу Фати. Это были завуалированные хлопоты Рональда Кумана относительно Эль-Классико, которое состоится на выходных. На "Динамо" "Барсе", по мнению тренера, должно было хватить Деста, Люка Де Йонга и Депай в атаке. В принципе, Куман не прогадал. Это была игра, в которой "Барса" не имела шансов проиграть, а забивать могла если не качеством, то количеством.

Почему не имела шансов проиграть? А как проиграть, если твой соперник не атакует? Не будете же вы "пулять" по собственным воротам. За первую 45-минутку от "Динамо" ноль ударов в створ, ноль ударов мимо ворот, только две заблокированные попытки от Цыганкова и де Пены. Супряга вообще не цеплялся за мячи, в контратаки выбегать не удавалось. Единственный случай – это когда Буяльский протянул мяч. Но это получилось спонтанно, все партнеры остались далеко позади, и отдать острую передачу под быстрый удар было невозможно.

"Барса" же нагнетала. Было странное ощущение стерильного контроля мяча, но это отнюдь не вчерашний "Шахтер" и не "Барселона" Кике Сетьена. Восемь ударов от каталонцев – вполне солидный результат. Здесь как раз тот случай, когда не качеством, а количеством. "Раскатать" защиту "Динамо" испанцы не могли, а вот затолкать мяч – запросто.

Дест мог забивать уже на второй минуте – пронесло. Потом не забил Альба, еще позже Бущан вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Люка де Йонга. А как изысканно нападающий сбросил мяч на Деста после получаса игры? Партнер оказался один на ударной позиции, но и здесь умудрился не забить.

Зато заработал угловой, после подачи которого в атаке вторым темпом отличился Пике. Проиграли второй этаж и подбор, допустили заброс из глубины, Миколенко не сумел заблокировать... Вроде и нет кричащей ошибки от кого-то одного, но все понемногу недоработали. Безнадежность? Наверное, да.

Отыгрывали и куда более существенные отставания, но мы говорим об украинских командах в еврокубках. В этом сезоне крайне мало позитива. В этом сезоне наши полпреды служат фоном для других, манекенами на больших аренах. Собственно, от "Динамо" продолжилось это манекен-шоу во втором тайме – без контригры и без моментов. Ну а в гранатовых цветах за нитки кукол дергали уже другие люди. В частности, вышли Фати и Коутиньо, добавилось еще скорости и изобретательности. Ансу едва не забил виртуозным ударом через себя после недоразумения Бущана с защитниками.

Что интересно, "Динамо" даже стандарты не зарабатывало. То есть, не было шансов "отскочить" благодаря рикошету или какому-то счастливому стечению обстоятельств. "Барса" уже тоже не нагнетала, не смущаясь минимальному преимуществу в счете. Удар Коутиньо был очень интересным, но неточным. Выход Агуэро на замену тоже ничего не изменил. Спокойно довели матч до окончания и взяли жизненно важные три очка.

А нам оставили антирекорд – первый круг группового этапа без голов на двоих. В Таблице коэффициентов продолжается падение, евровесны на горизонте не видно. Браво, дохозяйничались. Это не футбол, а муки.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов. Группа Е. Третий тур

20.10.2021. Барселона. "Камп Ноу"

Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)

"Барселона" (Испания) – "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

Гол: Пике 36

"Барселона": тер Штеген – Мингеса (Коутиньо 46), Пике, Лангле, Альба – Ф. де Йонг, Бускетс, Гави (Роберто 69) – Депай (Агуэро 75), Л. де Йонг (Фати 46), Дест

"Динамо": Бущан – Кендзёра (Тымчик 78), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Рамирес 85) – Циганков (Караваев 85), де Пена (Витиньо 61) – Супряга (Гармаш 61)

Предупреждение: Дест 90