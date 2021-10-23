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Один из бразильцев Шахтера - лидер по количеству передач в текущей ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еще бы это давало результат

Один из бразильцев Шахтера - лидер по количеству передач в текущей ЛЧ

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Марлон возглавил список игроков, которые записали в свой актив больше всех передач в стартовых трех турах группового этапа Лиги чемпионов текущем сезоне. На счету бразильца 274 паса с точностью 93%.

В пятерку этого рейтинга также попали еще три игрока "Челси": Жоржиньо (271 передача, 91%), Кристенсен (270, 96%), Рюдигер (264, 94%) и оборонец "Реала" Алаба (262, 94%).

Ближайшим "горняком" к показателю Марлона является его партнер по центру защиты Николай Матвиенко. Украинец разместился на 15 строчке рейтинга с 224 передачами (точность - 94%).

Напомним, что "Шахтер" после трех сыгранных туров имеет в активе одно очко благодаря домашней ничьей против "Интера". "Горняки" еще ни разу не отличились, пропустив семь голов.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Марлон
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 15:34
А толку з цих передач?)
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Alarion (Киев)
23.10.2021 в 15:08
с вратарем пасовался
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