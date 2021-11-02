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Де Дзерби: Это случайность, что Шахтер еще ни разу не забил в этой ЛЧ
Наставник горняков поделился ожиданиями от матча с Реалом
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
– Встречается лидер и команда з последнего места. Для вас это финал? Вы будете придерживаться своего стиля игры?
– Да, мы продолжаем соблюдать наши принципы игры. Вместе мы работаем 3-4 месяца, знаем прекрасно, какого ожидаем прогресса. А этого прогресса можно добиться в матчах против сложных соперников. Поэтому мы будем продолжать демонстрировать свою философию игру, независимо от силы соперника.
– А защитную линию будете менять?
– Винисиус Жуниор грандиозно сыграл не только против "Шахтера", он также провел отличный первый тайм матча с "Барселоной". Да, мы будем больше внимания обращать на него и Бензема, но и остальных игроков не оставим без присмотра. И у меня, и у клуба есть свой путь, наша философия игры. Мы будем продолжать придерживаться их, это правильно.
Винисиус – пример для многих, особенно для футболистов, которые играют на его позиции. Он показывает это и в еврокубках, и в чемпионате Испании. Он стал носить футболку "Реала", будучи молодым игроком, а носить ее тяжело. Он и в будущем будет примером для многих игроков.
– Вы 4 раза встречались с Карло Анчелотти, но ни разу не выиграли (Де Дзерби тренировал в Серии А "Сассуоло", а Анчелотти – "Наполи" – прим.). Как будете противостоять более опытному тренеру?
– Анчелотти – пример для всех итальянских тренеров, он умеет передать футболистам спокойствие. Он показал это, когда тренировал команды в Англии, Франции, Испании и Италии. Мы должны продолжать смотреть на него, как на пример, потому что он один из самых сильных тренеров.
– Насколько вас беспокоит, что "Шахтер" еще ни разу не забил в этой ЛЧ?
– Думаю, это случайность, что мы еще не забили гол в этой ЛЧ. В матче с "Шерифом" у нас было 25 ударов, мы 110 раз оказывались в штрафной этого клуба. Во встрече против "Интера" у нас тоже было много моментов. Также мы создали моменты в матче с "Реалом", до третьего их гола. Это просто случайность. Кроме того, 2 из 3 матчей мы играли без Лассины Траоре. Это не оправдание, а факты. Играть без этого форварда тяжело.
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