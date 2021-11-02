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Смена тренера дала эффект. Вольфсбург - Зальцбург 2:1. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Вольфсбург - Зальцбург ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Смена тренера дала эффект. Вольфсбург - Зальцбург 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Первый круг Лиги чемпионов "Вольфсбург" провел очень слабо. Но смена тренера сразу дала эффект – победа над лидером группы. "Зальцбург" в случае набора трех очков мог бы гарантировать себе плей-офф Лиги чемпионов. Но не сложилось. Конкурент Украины в Таблице коэффициентов потерял очка и удобную возможность для прорыва.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

ЛЧ. Группа G
"Вольфсбург" – "Зальцбург" 2:1
Голы: Баку 3, Нмеча 60 – Вобер 30

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В статье: Зальцбург (Австрия) Вольфсбург
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