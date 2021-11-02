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Роналду - первый игрок МЮ после Ван Нистелроя, который забил у 4-х матчах Лиги чемпионов подряд
Игрок не сбавляет обороты даже в 36 лет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов приехал в гости к "Аталанте" (1:1 первый тайм).
Португальский форвард "красных дьяволов" Криштиану забил гол на 45+1 минуте поединка. Бруну пяткой сбросил на Роналду, а тот перевел мяч в левый угол ворот.
Таким образом, португалец забивал как минимум один мяч в последних четырех матчах "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Ранее такой результат имел Руд Ван Нистелрой 18 лет назад.
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