Роналду - первый игрок МЮ после Ван Нистелроя, который забил у 4-х матчах Лиги чемпионов подряд

"Манчестер Юнайтед" в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов приехал в гости к "Аталанте" (1:1 первый тайм).

Португальский форвард "красных дьяволов" Криштиану забил гол на 45+1 минуте поединка. Бруну пяткой сбросил на Роналду, а тот перевел мяч в левый угол ворот.

Таким образом, португалец забивал как минимум один мяч в последних четырех матчах "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Ранее такой результат имел Руд Ван Нистелрой 18 лет назад.