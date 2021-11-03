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Анчелотти - о матче с Шахтером: Хорошо, что болельщики своим свистом нас разбудили

Лига Чемпионов
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Реал провел не лучший матч, но обыграл Шахтер

Анчелотти - о матче с Шахтером: Хорошо, что болельщики своим свистом нас разбудили

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

"Хорошо начинали и первый, и второй тайм, но не всегда были достаточно агрессивными. Контролировали игру, а моменты не создавали. Соперник пытался активно играть с мячом позади нашей обороны и в итоге забил гол.

Поэтому во втором тайме мы сели чуть ниже к своим воротам.

Я понимаю, почему болельщики могли быть недовольными и освистывали "Реал". Хорошо, что своим свистом они нас разбудили.

Винисиус? Он сыграл прекрасно. Жуниор перехватил мяч и организовал первый гол, а также поучаствовал в прекрасной комбинации во время второго мяча", - сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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