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Вернидуб: Шериф хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Украинский тренер дал комментарий после игры с "Интером"

Вернидуб: Шериф хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов

Фото: uefa.com

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Интера" (1:3) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше - впереди еще две игры.

Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов", - приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, после четырех туров "Шериф" с шестью очками занимает третье место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Интер" набрал 7 баллов и занимает вторую позицию, а у "Шахтера" один пункт и последняя строчка.

Команде Юрия Вернидуба осталось сыграть против "Реала" (24 ноября) и "Шахтера" (7 декабря).

Читайте такжеФарт Вернидуба закончился. Шериф - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Интер (Милан)
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Источник:
УЕФА

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