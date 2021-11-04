Вернидуб: Шериф хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Интера" (1:3) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше - впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов", - приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, после четырех туров "Шериф" с шестью очками занимает третье место в группе D. С 9 пунктами лидирует "Реал". "Интер" набрал 7 баллов и занимает вторую позицию, а у "Шахтера" один пункт и последняя строчка.

Команде Юрия Вернидуба осталось сыграть против "Реала" (24 ноября) и "Шахтера" (7 декабря).

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