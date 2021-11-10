Мудрик: Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мнением о выходе на первое место в УПЛ и своей игре в последних матчах.

– Тренер и Дарио общались с командой и сказали, что с этого момента все зависит от нас. Это намного легче, потому что полоностью сосредотачиваемся на своих играх, результатах.

Де Дзерби – тренер очень высокого класса, реально топовый. С ним работать – одно удовольствие. Он всегда советует не бояться и играть уверенно. Ошибки у всех бывают, главное – сразу переключаться в отбор и помогать команде в обороне.

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Говорит: "Ты умеешь все это делать. Выходи, я верю в тебя". Благодарен тренеру, богу, семье за поддержку. С моей стороны была тяжелая работа – ждать своего момента и быть к нему готовым.

– Был мандраж в матче с "Реалом"?

– Возможно, перед игрой. Знаете, это классный мандраж – заполненный стадион, "Реал", но со свистком это чувство начало пропадать и исчезло.

– Трибуны "Бернабеу" тебе аплодировали.

– Да, это как в сказке, можно сказать. Такое раньше можно было увидеть только в фильмах – как "Гол" о Сантьяго Муньесе, – сказал Мудрик.