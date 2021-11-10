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Мудрик: Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек "Шахтера" - о лидерстве в УПЛ и матчах Лиги чемпионов

Мудрик: Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мнением о выходе на первое место в УПЛ и своей игре в последних матчах.

– Тренер и Дарио общались с командой и сказали, что с этого момента все зависит от нас. Это намного легче, потому что полоностью сосредотачиваемся на своих играх, результатах.

Де Дзерби – тренер очень высокого класса, реально топовый. С ним работать – одно удовольствие. Он всегда советует не бояться и играть уверенно. Ошибки у всех бывают, главное – сразу переключаться в отбор и помогать команде в обороне.

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Говорит: "Ты умеешь все это делать. Выходи, я верю в тебя". Благодарен тренеру, богу, семье за поддержку. С моей стороны была тяжелая работа – ждать своего момента и быть к нему готовым.

– Был мандраж в матче с "Реалом"?

– Возможно, перед игрой. Знаете, это классный мандраж – заполненный стадион, "Реал", но со свистком это чувство начало пропадать и исчезло.

– Трибуны "Бернабеу" тебе аплодировали.

– Да, это как в сказке, можно сказать. Такое раньше можно было увидеть только в фильмах – как "Гол" о Сантьяго Муньесе, – сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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sergkir
10.11.2021 в 17:20
Тренер сказал теперь всё зависит от вас! А до этого от кого зависело?
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+1
0
Fens 2012 (Борислав)
10.11.2021 в 16:28
Молодец! Прогрессирует на глазах. Главное не впоймать звёздочку, глядишь и будет хороший левый хав для сборной.
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0
-4
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Динамист (Киев)
10.11.2021 в 12:27
Давайте рубрику заведем под названием "Впечатления Мудрика в Мадриде"
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+5
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 13:09
Завистники! И это понятно, так как про своих голубых и читать то нечего, только расизм и устали))))
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+4
-5
aleks68
10.11.2021 в 13:35
заведи рубрику переход супряги(цыганкова,миколенко,гармаша и т.д.) в зарубежный клуб и не ной
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+5
-5


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