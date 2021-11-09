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Мудрик: Беру пример с Криштиану Роналду

Премьер-лига
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Хороший пример для подражания

Мудрик: Беру пример с Криштиану Роналду

Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о том, с кого он берет пример, поддержке товарищей по команде и болельщиков.

– С кого берешь пример?

– С Криштиану Роналду. Пример того, как нужно идти к своим целям, работать над собой и что из этого может получиться.

– Старшие товарищи по команде, как Степаненко, дают какие-то советы?

– Со всеми стараюсь общаться, потому что это опытные и сильные футболисты. Когда кто-то из старших подсказывает, стараюсь максимально к этому прислушаться. Понимаю, что в их словах есть подсказки, которые мне нужны.

Могут и напихать – это часть футбола. Нормально к этому отношусь, пиханина может быть и по делу: за бутсы или как нужно было сыграть.

– Кто самый большой шутник?

– Марлос, Кривцов, Алексей Шевченко. С ними всегда весело. Шутить над ними? Нужен подходящий момент, а не ляпнуть что попало.

– Что прочел неординарного из сообщений поддержки?

– Много пишут, поздравляют с голом или хорошей игрой. Это, конечно, приятно, но я стараюсь не зависеть от мнения людей. Если не реагировать на хорошее, то легче будет реагировать на плохое. Просто благодарен за поддержку, но продолжаем работать.

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В статье: Криштиану Роналду Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
09.11.2021 в 22:33
Есть у него все шансы стать отличный футболистом,если звезду не поймает. Всё в его руках, ногах и...голове. Главное, что не ведет себя , как выскочка Судаков. Думаю у него получится.
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