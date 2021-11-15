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Роберто Карлос: Шахтер в будущем способен дойти до полуфинала или даже финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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Бразилец верит в еврокубковый успех "горняков"

Роберто Карлос: Шахтер в будущем способен дойти до полуфинала или даже финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос оценил перспективы донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов в ближайшем будущем.

"Я смотрю много матчей "Шахтера". Там много бразильцев, среди них – мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за "Коринтианс". Также Додо, Тете – это отличные футболисты. Я очень рад, что "Шахтер" каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых игроков. Новых бразильских талантов. В "Шахтере" 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков.

"Шахтер" сильно спрогрессировал во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. "Реалу" полезно встречаться с такими командами. Да и "Шахтеру" это идет на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

"Шахтер" – это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас "Шахтеру" важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников как "Реал". Ведь именно Мадрид является самым титулованным клубом Лиги чемпионов", – рассказал бразилец.

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В статье: Роберто Карлос Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Shakhtar club

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