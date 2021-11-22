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Основной хавбек Интера пропустит матч с Шахтером

Лига Чемпионов
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Николо Барелла получил мышечное повреждение

Основной хавбек Интера пропустит матч с Шахтером

Inter

Новина українською

Хавбек "Интера" Николо Барелла с большой долей вероятности не сыграет в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Барелла получил повреждение мышц бедра во вчерашнем матче Серии А против "Наполи" (3:2). Травма не является серьезной, однако главный тренер команды Симоне Индзаги вряд ли будет рисковать здоровьем ключевого игрока.

Вероятно, вместо Бареллы в основе выйдет опытный Артуро Видаль.

Также в матче с "Шахтером" "Интер" не сможет рассчитывать на Стефана Де Врея и Алексиса Санчеса.

Напомним, что поединок "Интер" – "Шахтер" состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николо Барелла
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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