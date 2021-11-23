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Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, 23 ноября 2021

Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед, встречавшихся в пятом туре Лиги Чемпионов. Красным дьяволам удалось склонить чашу весов в свою пользу на исходе встречи. Сначала Роналду воспользовался ошибкой защитников, затем Санчо с паса Фернандеша закрепил преимущество. Победа позволила МЮ досрочно выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур
Вильярреал – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Роналду 78, Санчо 90

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В статье: Криштиану Роналду Вильярреал Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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