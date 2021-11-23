Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед, встречавшихся в пятом туре Лиги Чемпионов. Красным дьяволам удалось склонить чашу весов в свою пользу на исходе встречи. Сначала Роналду воспользовался ошибкой защитников, затем Санчо с паса Фернандеша закрепил преимущество. Победа позволила МЮ досрочно выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур

Вильярреал – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Роналду 78, Санчо 90