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Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, 23 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вильярреал – Манчестер Юнайтед, встречавшихся в пятом туре Лиги Чемпионов. Красным дьяволам удалось склонить чашу весов в свою пользу на исходе встречи. Сначала Роналду воспользовался ошибкой защитников, затем Санчо с паса Фернандеша закрепил преимущество. Победа позволила МЮ досрочно выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур
Вильярреал – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Роналду 78, Санчо 90
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