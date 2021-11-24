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Кендзера: Против Баварии невероятно сложно защищаться

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Защитник "Динамо" прокомментировал матч ЛЧ с мюнхенцами

Кендзера: Против Баварии невероятно сложно защищаться

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кенздера поделился мыслями после поражения от "Баварии" (1:2) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы сыграли хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали много опасных моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько потрясающих сейвов. Наш тренер попросил нас сыграть так, чтобы потом мы могли собой гордиться. Мы выложились на все сто.

Нужно не терять концентрации в обороне. Обидно было пропускать такие мячи, но "Бавария" это топ-команда, и против нее невероятно сложно защищаться. Теперь нам осталось сыграть с "Бенфикой", и мы отправимся на выезд с мыслями только о победе.

Роберт Левандовски? Мы знакомы много лет, и я знаю, насколько он хорош. Он провел отличный матч. Не только из-за очень красиво забитого мяча, но и из-за всей игры в целом. Это футболист мирового класса, надеюсь, в этом году он получит "Золотой мяч", - цитирует Кендзеру официальный сайт УЕФА.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
УЕФА

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