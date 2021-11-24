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В волевом стиле. Бешикташ – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Бешикташ - Аякс ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

В волевом стиле. Бешикташ – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" еще после четвертого тура обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов, но не собирался доигрывать групповой этап кое-как. Нидерландцем не огорчила даже ситуация, при которой они проигрывали 0:1 на поле "Бешикташа". Гости нашли в себе силы, переломили ход матча и завоевали первое место в группе.

"Бешикташ" уже точно последний. Смотрите, как развивались события матча, в видеосюжете.

ЛЧ, группа С, 5-й тур
"Бешикташ" – "Аякс" 1:2
Голы: Геззаль (пен.) 22 – Аллер 54, Аллер 69

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Аякс (Амстердам)
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