Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В волевом стиле. Бешикташ – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча
Бешикташ - Аякс ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" еще после четвертого тура обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов, но не собирался доигрывать групповой этап кое-как. Нидерландцем не огорчила даже ситуация, при которой они проигрывали 0:1 на поле "Бешикташа". Гости нашли в себе силы, переломили ход матча и завоевали первое место в группе.
"Бешикташ" уже точно последний. Смотрите, как развивались события матча, в видеосюжете.
ЛЧ, группа С, 5-й тур
"Бешикташ" – "Аякс" 1:2
Голы: Геззаль (пен.) 22 – Аллер 54, Аллер 69
Популярное сейчас
- Джеко решает. Интер – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери
- Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
- ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО