В волевом стиле. Бешикташ – Аякс 1:2. Видео голов и обзор матча

"Аякс" еще после четвертого тура обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов, но не собирался доигрывать групповой этап кое-как. Нидерландцем не огорчила даже ситуация, при которой они проигрывали 0:1 на поле "Бешикташа". Гости нашли в себе силы, переломили ход матча и завоевали первое место в группе.

"Бешикташ" уже точно последний. Смотрите, как развивались события матча, в видеосюжете.

ЛЧ, группа С, 5-й тур

"Бешикташ" – "Аякс" 1:2

Голы: Геззаль (пен.) 22 – Аллер 54, Аллер 69