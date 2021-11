Эффектная бисиклета Левандовского в ворота Динамо претендует на гол тура в ЛЧ

На этой неделе состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола тура.

Одним из номинантов стал гол нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, который эффектным ударом через себя поразил ворота киевского "Динамо" (2:0).

На награду также претендует хавбек "Спортинга" Педру Гонсалвеш - гол в ворота дортмундской "Боруссии (3:1), полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара (в ворота "Порту" 2:0) и защитник "Янг Бойз" Сильван Хефти, который едва не принес победу над "Аталантой" (3:3).

