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Зинченко после победы над ПСЖ опубликовал фото с Лионелем Месси

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинец принял участие в поединке Лиге чемпионов

Зинченко после победы над ПСЖ опубликовал фото с Лионелем Месси

mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:1).

24-летний украинец опубликовал фото, на котором ведет борьбу с лидером французского клуба Лионелем Месси.

"Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята", — подписал снимок Зинченко.

Напомним, Зинченко вышел в стартовом составе горожан и был заменен на 54-й минуте встречи.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко ПСЖ
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Комментарии (5)
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koral (Рівне)
25.11.2021 в 13:42
Саша стоячий, без динаміки. Можливо це така установка Пепа, хз.... Типу як коментатор постійно щось молов про фальшиву дев'ятку. То Зінченко на відмінно справився, що стосується "фальшивої", а що стосується "дев'ятки", то тут Саня уже забув як потрібно грати. Прийняти і віддати ближньому .... це вже якось харить.
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
25.11.2021 в 13:09
Зі сторони виглядає буцімто порушує правила,чи то Зінченко дозволено руками грати?)))
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
25.11.2021 в 13:09
Поддержал аргентинского неудачника, Саня красава.
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+3
-3
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.11.2021 в 12:58
Молодець, хлопець! Не дав старенькому дідусеві Лео впасти.
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 12:43
Это он ради фотки вышел в старте. А игру за него делают другие.
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+2
0


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