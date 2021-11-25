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Зинченко после победы над ПСЖ опубликовал фото с Лионелем Месси
Украинец принял участие в поединке Лиге чемпионов
mancity.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:1).
24-летний украинец опубликовал фото, на котором ведет борьбу с лидером французского клуба Лионелем Месси.
"Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята", — подписал снимок Зинченко.
Напомним, Зинченко вышел в стартовом составе горожан и был заменен на 54-й минуте встречи.
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