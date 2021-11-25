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Беседин: В этой ЛЧ показываем себя получше - не стоим на месте, растем

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Есть такое мнение из стана киевлян

Беседин: В этой ЛЧ показываем себя получше - не стоим на месте, растем

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Форвард "Динамо" Артем Беседин, который сейчас не играет из-за травмы, оценил выступление команды в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

"Думаю, "Динамо" уже получше смотрится, чем в прошлой Лиге чемпионов. Видно, что команда играет увереннее, ребята набрались опыта. В этой ЛЧ показываем себя получше. Важно, что не стоим на месте, растем.

Играть с "Барселоной" и "Баварией" - это колоссальный опыт. Для нас это плюс, а результаты рано или поздно придут", - сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (7)
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myakovs (одесса)
25.11.2021 в 19:03
толку с твоего роста иди журналюгой любиш пописывать
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.11.2021 в 18:49
ДК растёт вниз а не на верх и это плохо а у ШД просто нет тренера --он уже готовиться на тот год а надо уже сейчас его гнать
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
25.11.2021 в 18:16
Один гол и одно очко после пяти матчей - растем, растем...
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+1
-1
vgolovan (полтава)
25.11.2021 в 17:28
пусть побыстрее выздоравливает но футболиста уже из него не будет высокого уровня - сразу на допинге играл пока не попался а после дисквалификации вышел и сразу травма - потому что таких нагрузок уже не выдерживает - так что разве интервью давать - короче экспердом
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+1
-3
Gerd Muller (Житомир)
25.11.2021 в 17:45
А ти що не бачив як він травму отримав?
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+2
-1
vgolovan (полтава)
25.11.2021 в 19:11
какая разница как это случилось - это случилось у него а не у кого то другого а травмируются в основном те кто не в форме
0
0
vgolovan (полтава)
25.11.2021 в 19:12
и ты мне не тыч я с тобой свиней не пас
0
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