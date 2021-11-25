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Беседин: В этой ЛЧ показываем себя получше - не стоим на месте, растем
Есть такое мнение из стана киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Форвард "
"Думаю, "Динамо" уже получше смотрится, чем в прошлой Лиге чемпионов. Видно, что команда играет увереннее, ребята набрались опыта. В этой ЛЧ показываем себя получше. Важно, что не стоим на месте, растем.
Играть с "Барселоной" и "Баварией" - это колоссальный опыт. Для нас это плюс, а результаты рано или поздно придут", - сказал Беседин.
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