Беседин: В этой ЛЧ показываем себя получше - не стоим на месте, растем

Форвард " Динамо " Артем Беседин, который сейчас не играет из-за травмы, оценил выступление команды в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

"Думаю, "Динамо" уже получше смотрится, чем в прошлой Лиге чемпионов. Видно, что команда играет увереннее, ребята набрались опыта. В этой ЛЧ показываем себя получше. Важно, что не стоим на месте, растем.

Играть с "Барселоной" и "Баварией" - это колоссальный опыт. Для нас это плюс, а результаты рано или поздно придут", - сказал Беседин.