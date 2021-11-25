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Леоненко: Если ворота сделать не 7 метров, а 14, Фернандо все равно не будет попадать

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Эксперт недоволен действиями форварда Шахтера

Леоненко: Если ворота сделать не 7 метров, а 14, Фернандо все равно не будет попадать

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Интера" (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, а также прошелся по некоторым персоналиям в составе горняков.

"Я думаю, что в опорной зоне Степаненко заменили или из-за усталости, или из-за травмы. Я считаю, что в еврокубках бразильцам в середине поля вообще нельзя играть, потому что там нужно отбирать мяч. И первый гол это подтверждает.

Даже мои коты заметили, что Маркос Антонио побежал к Трубину, а не остался в центральной зоне около линии штрафной. Он просто пробежал к воротам, а Джеко в это время забил гол. Когда бразильцы играют в опорной зоне, становится опасно, особенно в еврокубках

Ну и по Фернандо хочу сказать. Если ворота сделать не 7 метров, а 14, он все равно не будет попадать. Когда он бьет, мне он напоминает разбалансированные колеса. Такое ощущение, что ему без разницы, когда он бьет – вот просто человек не настраивается на удар. Как попадет, так и попадет. И это пугает. У него пока только скорость. Моменты у него были – но куда он ударил, это уже стал не момент", — сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:03
Він спеціалізується на злобному тролінгу Динамо.
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0
0
Daddygo (Харьков)
25.11.2021 в 22:55
Леону по-ходу зарплату в Шахтере задерживают
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
25.11.2021 в 22:13
Для Фернандо ворота треба не лише розширіти, але й підняти, бо він постійно б'є вище воріт.
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+3
0
трамвай за трамваєм (найкращий)
25.11.2021 в 22:07
ЛЕОН-кіллер подарував на початку 90-х радість динамівським .І , можливо, в чомусь Віктор в чомусь не правий
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+2
-1


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