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Леоненко: Если ворота сделать не 7 метров, а 14, Фернандо все равно не будет попадать
Эксперт недоволен действиями форварда Шахтера
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Интера" (0:2) в поединке пятого тура группового этапа
"Я думаю, что в опорной зоне Степаненко заменили или из-за усталости, или из-за травмы. Я считаю, что в еврокубках бразильцам в середине поля вообще нельзя играть, потому что там нужно отбирать мяч. И первый гол это подтверждает.
Даже мои коты заметили, что Маркос Антонио побежал к Трубину, а не остался в центральной зоне около линии штрафной. Он просто пробежал к воротам, а Джеко в это время забил гол. Когда бразильцы играют в опорной зоне, становится опасно, особенно в еврокубках
Ну и по Фернандо хочу сказать. Если ворота сделать не 7 метров, а 14, он все равно не будет попадать. Когда он бьет, мне он напоминает разбалансированные колеса. Такое ощущение, что ему без разницы, когда он бьет – вот просто человек не настраивается на удар. Как попадет, так и попадет. И это пугает. У него пока только скорость. Моменты у него были – но куда он ударил, это уже стал не момент", — сказал Леоненко.
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