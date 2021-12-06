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Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока
Динамо отправилось в Португалию
fcdynamo.kiev.ua
Делегация киевского "
В поединке с португальцами Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:
Вратари: Бойко, Бущан.
Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.
Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.
Вместе с первой командой в Лиссабон отправился и юношеский состав нашего клуба, который проведет встречу со сверстниками из "Бенфики" в рамках Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уже досрочно забронировали себе место в плей-офф турнира и сразятся с "орлами" за итоговую первую позицию в группе.
Вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит пять часов.
Напомним, что матч последнего, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в тот же день, начало в 14:00.
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