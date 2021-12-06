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Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока

Лига Чемпионов
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Динамо отправилось в Португалию

Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока

fcdynamo.kiev.ua

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Делегация киевского "Динамо" отправилась в Лиссабон за два дня до заключительной встречи группового раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой".

В поединке с португальцами Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Вместе с первой командой в Лиссабон отправился и юношеский состав нашего клуба, который проведет встречу со сверстниками из "Бенфики" в рамках Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уже досрочно забронировали себе место в плей-офф турнира и сразятся с "орлами" за итоговую первую позицию в группе.

Вылет чартерного рейса из аэропорта Борисполь запланирован на 16:00. Время перелета динамовцев в столицу Португалии составит пять часов.

Напомним, что матч последнего, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" начнется в среду, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА состоится в тот же день, начало в 14:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Рівнянин (Рівне)
06.12.2021 в 17:01
Сміливо можете відчіпляти і залишати в Португалії:Шабанова,Андрієвського,Лєднєва,Шепєлєва.Вони ніколи вже краще грати не будуть.Це їхня стеля,але вона дуже низька,як для Динамо.
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