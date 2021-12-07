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С уникальным дизайном. Трубин показал новые щитки перед матчем с Шерифом
Выглядит очень оригинально
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин показал новые щитки накануне матча против "Шерифа" в Лиге чемпионов.
Они выполнены в эксклюзивном дизайне – на одном размещены инициалы и номер вратаря, а на втором изображен мальчик с мячом и первым номером на спине. Он также дополнен надписью: "Hard work pays off" ("Упорный труд окупается" - прим.).
20-летний голкипер в своем Instagram сообщил, что его старые сломали в матче с "Интером".
Напомним, сегодня, 7 декабря на НСК "Олимпийский" "Шахтер" примет молдавский "Шериф" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 22:00. Это заключительный еврокубковый поединок для донецкой команды в этом сезоне.
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