С уникальным дизайном. Трубин показал новые щитки перед матчем с Шерифом

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин показал новые щитки накануне матча против "Шерифа" в Лиге чемпионов.

Они выполнены в эксклюзивном дизайне – на одном размещены инициалы и номер вратаря, а на втором изображен мальчик с мячом и первым номером на спине. Он также дополнен надписью: "Hard work pays off" ("Упорный труд окупается" - прим.).

Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

20-летний голкипер в своем Instagram сообщил, что его старые сломали в матче с "Интером".

Напомним, сегодня, 7 декабря на НСК "Олимпийский" "Шахтер" примет молдавский "Шериф" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 22:00. Это заключительный еврокубковый поединок для донецкой команды в этом сезоне.