Юношеская ЛЧ. Шахтер U-19 разгромил сверстников из Шерифа

Наверное, победа молодежной команды "Шахтера" в сегодняшнем поединке не вызывала сомнений ни у кого. Однако вряд ли болельщики могли ожидать от подопечных Оскара Ратулутры шесть мячей, которые остались без ответа. Как видим, молодые "горняки" продемонстрировали своим старшим одноклубникам, что "Шериф" можно и нужно выигрывать.

Уже с первых минут стало видно, кто фаворит. Подопечные Ратулутры без проблем играли коротким пасом и заставляли соперника высоко прессинговать. Это привело к тому, что уже на 5-й минуте отметился Бако. Векленко с финтами проходит левым флангом и отдает поперечный пас на вингера. Кристиану оставалось только подставить ногу и пробить, что он и сделал без проблем.

После этого обороты игры немного уменьшились. "Шахтер" удерживал владение, а гости не делали ничего, чтобы этому помешать. На 39-й минуте после игры рукой от защиты "Шерифа" "горняки" получили право на пенальти. Его без проблем реализовал Погорелый, разведя голкипера и мяч по разным углам. Точку в первом тайме немного позже поставил Глущенко. Капинус классно набрал скорость на правом фланге и отдал поперечный пас на полузащитника, а тот убрал под себя и пробил в дальний угол. Без шансов для вратаря.

Второй тайм "Шахтер" начал как побеждающая команда. Украинцы пытались потянуть время, сыграть от защиты и поскорее закончить поединок. Однако уже на 81-й минуте счет на табло снова поменялся. "Шахтер" забил четвертый мяч. Бако прошел правым флангом и прострелил на Ющенко. Тот подстроился и пробил прямо в девятку. Голкипер не дотянулся.

Через несколько минут "горняки" заработали второй пенальти. Его очень уверенно исполнил Гончарук. Ровно через минуту Гулько поставил окончательную точку в матче. После неразберихи в штрафной мяч оказался у полузащитника, тот обвел соперника и пробил в дальний угол ворот.

Юношеский состав "Шахтера" дал классный пример основной команде, как нужно играть с "Шерифом". Надеемся, что вечерний матч тоже порадует нас победой. Впрочем, она для дончан уже ничего не значит.

Шахтер U-19 – Шериф U-19 6:0

Голы: Бако 6, Погорелый 39 пен, Глущенко 43, Ющенко 81, Гончарук 86 пен, Гулько 87

Шахтер: Пузанков, Булеза, Савченко, Козык, Капинус, Гулько, Сигеев, Глущенко, Вехленко, Погорелый, Бако.

Шериф: Думенко, Коваль, Костин, Ишим, Пикус, Хартман, Скуртул, Ковальски, Форов, Погребан, Карманов.

Предупреждения: Капинус 8, Векленко 45, Гулько 58 – Хатман 23, Скуртул 55, Думенко 84, Ишим 85.