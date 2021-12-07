  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Аллер – второй игрок в истории, который забивал в каждом матче группового этапа ЛЧ – Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллер – второй игрок в истории, который забивал в каждом матче группового этапа ЛЧ – Видео

Лига Чемпионов
(1 голосов)

После Криштиану

Аллер – второй игрок в истории, который забивал в каждом матче группового этапа ЛЧ – Видео

Фото: twitter.com/AFCAjax / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Аякса" Себастьен Аллер забил в ворота "Спортинга"(4:1, второй тайм). Реализованный пенальти помог ивуарийцу стать вторым игроком в истории, который забивал в каждом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В сезоне 2017/2018 Криштиану Роналду также забивал в каждом туре группового этапа. Больше подобного не делал никто.

Этот гол стал 10 для Аллера в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Ближайший преследователь – Левандовский с 9 голами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...