Аллер – второй игрок в истории, который забивал в каждом матче группового этапа ЛЧ – Видео

Нападающий "Аякса" Себастьен Аллер забил в ворота "Спортинга"(4:1, второй тайм). Реализованный пенальти помог ивуарийцу стать вторым игроком в истории, который забивал в каждом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В сезоне 2017/2018 Криштиану Роналду также забивал в каждом туре группового этапа. Больше подобного не делал никто.

Этот гол стал 10 для Аллера в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Ближайший преследователь – Левандовский с 9 голами.

6 - Sébastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c