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Аллер – второй игрок в истории, который забивал в каждом матче группового этапа ЛЧ – Видео
После Криштиану
Фото: twitter.com/AFCAjax / Автор: неизвестен
Нападающий "Аякса" Себастьен Аллер забил в ворота "Спортинга"(4:1, второй тайм). Реализованный пенальти помог ивуарийцу стать вторым игроком в истории, который забивал в каждом туре группового этапа Лиги чемпионов.
В сезоне 2017/2018 Криштиану Роналду также забивал в каждом туре группового этапа. Больше подобного не делал никто.
Этот гол стал 10 для Аллера в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Ближайший преследователь – Левандовский с 9 голами.
6 - Sébastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c— OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021
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