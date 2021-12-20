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Юношеская лига УЕФА. Утверждены дата и время начало матча Депортиво - Динамо

Лига Чемпионов
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Поединок состоится в Испании

Юношеская лига УЕФА. Утверждены дата и время начало матча Депортиво - Динамо

Фото: УЕФА

Новина українською

Вторая часть сезона для "Динамо" U19 начнется в начале февраля поединком Юношеской лиги УЕФА на стадии плей-офф против испанского "Депортиво".

Подопечные Игоря Костюка проведут поединок на выезде.

Стороны утвердили дату проведения и время начала этого матча – игра состоится 9 февраля в 20.00 (по киевскому времени).

Напомним, что в стыковые матчи юношеская команда "Динамо" попала, заняв второе место на групповом этапе в квартете с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Восемь победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда состоится 14 февраля.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев)
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