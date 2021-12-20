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Юношеская лига УЕФА. Утверждены дата и время начало матча Депортиво - Динамо
Поединок состоится в Испании
Фото: УЕФА
Вторая часть сезона для "
Подопечные Игоря Костюка проведут поединок на выезде.
Стороны утвердили дату проведения и время начала этого матча – игра состоится 9 февраля в 20.00 (по киевскому времени).
Напомним, что в стыковые матчи юношеская команда "Динамо" попала, заняв второе место на групповом этапе в квартете с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".
Восемь победителей стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям восьми групп Пути Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда состоится 14 февраля.
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