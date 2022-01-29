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Куртуа: Противостояние с ПСЖ будет как досрочный финал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бельгиец в ожидании от поединков против парижан

Куртуа: Противостояние с ПСЖ будет как досрочный финал

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями насчет предстоящих поединков 1/8 финала ЛЧ против "Пари Сен-Жермен".

"Моя главная мечта – выиграть ЛЧ с "Реалом". Но я не одержим ею. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в ЛЧ.

"ПСЖ" – сильный соперник, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но "Реал" на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.

В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем", – рассказал бельгиец.

Парижане примут "сливочных" на "Парк де Пренс" 15-го февраля.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.01.2022 в 23:38
коли ж ти, п*др, зляжешь
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