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Куртуа: Противостояние с ПСЖ будет как досрочный финал
Бельгиец в ожидании от поединков против парижан
Фото: twitter.com/realmadrid
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями насчет предстоящих поединков 1/8 финала ЛЧ против "Пари Сен-Жермен".
"Моя главная мечта – выиграть ЛЧ с "Реалом". Но я не одержим ею. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в ЛЧ.
"ПСЖ" – сильный соперник, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но "Реал" на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.
В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем", – рассказал бельгиец.
Парижане примут "сливочных" на "Парк де Пренс" 15-го февраля.
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