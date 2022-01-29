Куртуа: Противостояние с ПСЖ будет как досрочный финал

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями насчет предстоящих поединков 1/8 финала ЛЧ против "Пари Сен-Жермен".

"Моя главная мечта – выиграть ЛЧ с "Реалом". Но я не одержим ею. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в ЛЧ.

"ПСЖ" – сильный соперник, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но "Реал" на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.

В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем", – рассказал бельгиец.