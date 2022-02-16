Мбаппе: Мне не нужен был матч против Реала, чтобы понять – я выступаю за один из лучших клубов мира

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал победу над мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) в первом матче противостояния. Цитирует Мбаппе RMC Sport. В текущем сезоне Килиан сыграл в 32 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах (22 гола и 16 ассистов).

"Я счастлив. Мы показали очень хорошую командную игру. Гол? Ней отдает мне мяч, и у меня есть преимущество: я быстро попадаю в штрафную площадку, хорошо выбираю позицию, дальше знаю, что хочу сделать, чтобы мяч прошел "мимо" вратаря".

"Такая команда, как "Реал", никогда не отказывается от боя. Нам нужно будет подготовиться в рамках матчей Лиги 1, чтобы быть во всеоружии к 9 марта. Я постоянно оттачиваю приемы на тренировках, это уже привычка. Благодаря их повторению я прогрессирую. Это ежедневная работа".