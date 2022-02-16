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Мбаппе: Мне не нужен был матч против Реала, чтобы понять – я выступаю за один из лучших клубов мира
Килиан на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал победу над мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) в первом матче противостояния. Цитирует Мбаппе RMC Sport. В текущем сезоне Килиан сыграл в 32 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах (22 гола и 16 ассистов).
"Я счастлив. Мы показали очень хорошую командную игру. Гол? Ней отдает мне мяч, и у меня есть преимущество: я быстро попадаю в штрафную площадку, хорошо выбираю позицию, дальше знаю, что хочу сделать, чтобы мяч прошел "мимо" вратаря".
"Такая команда, как "Реал", никогда не отказывается от боя. Нам нужно будет подготовиться в рамках матчей Лиги 1, чтобы быть во всеоружии к 9 марта. Я постоянно оттачиваю приемы на тренировках, это уже привычка. Благодаря их повторению я прогрессирую. Это ежедневная работа".
"Мой переход в "Реал"? Честно говоря, я хотел бы сосредоточиться на футболе. Сейчас говорится и пишется очень многое. Правда в том, что я был сосредоточен на помощи своей команде. Я действительно счастлив быть в "ПСЖ". Мне не нужно было ждать матча против "Реала" февральским вечером для того, чтобы понять – я выступаю в одном из лучших клубов мира".
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